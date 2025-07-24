Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı Erzurum\'da Yapıldı

EİT 2025 kapsamında Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle; Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları, Erzurum'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programında bir araya geldi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirilen programda, Milli Mücadele'nin dönüm noktaları olan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın tarihi sorumluluğu ve Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemi vurgulandı. Program kapsamında; Erzurum ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odaları arasında "Cumhuriyeti Kuran Şehirler ve Kardeş Oda Protokolü" imzalandı.

Programda ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turan Yıldırım da konuşma yaparak anlamlı buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise konuşmasında: "Bu birliktelik, yalnızca tarihi bir hafızayı yaşatmak değil; ortak mirasımızı üretim, yatırım ve kalkınma vizyonuyla geleceğe taşımak adına önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde düzenlenen panelde; Prof. Dr. Firdes Temizgüney ve Dr. İlhami Fındıkçı tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik,AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, kurum temsilcileri, iş insanları ve oda üyeleri katıldı. - ERZURUM