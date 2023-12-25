Cumhuriyetimizin 100. Yılında Toprak ve Çocuk Resim Yarışması Ödülleri Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Bankası desteğiyle İzmir Ticaret Borsası (İZTB) tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılında Toprak ve Çocuk Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocukların daha fazla doğayla buluşmasını ve çevre bilinciyle büyümesini istediklerini söyledi.

"Toprak ve Çocuk" programı kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini, ilkokullara yönelik "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Toprak ve Çocuk" konulu "canlı resim" yarışmasının da bu etkinlikler arasında yer aldığını aktaran Kestelli, 101 ilkokul öğrencisinin aynı anda yaptığı resimlerle yarışmaya katıldığını ifade etti.

Jüri değerlendirmesi sonucunda 30 resmin sergilemeye değer bulunduğunu belirten Kestelli, şöyle konuştu:

"Yarışmayla evlatlarımızın güzünü, aklını doğaya çevirmelerini arzuladık. Bundan sonra da bu tür yarışmalara, etkinliklere devam edeceğiz. Türkiye İş Bankasının da katkılarıyla daha çok çocuğumuzun toprakla buluşmasını, ekim dikim yapmasını, hasat ve üretim süreçlerine katılmasını sağlayacağız. Daha çevreci, doğayla barışık, toprağın ve üretimin değerini bilen, tarımsal alandaki büyük emeğe saygı duyan nesiller yetişmesine aracılık etmeyi sürdüreceğiz."

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Kerem Akıner ise Cumhuriyet'in ve İş Bankasının 100. kuruluş yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarımın tüm insanlık için hayati bir sektör olduğuna dikkati çeken Akıner, Türkiye'nin üretim ve ekilebilen arazi büyüklükleri gibi alanlarında dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara yaklaşacağına ve tarımsal üretimin öneminin artıracağına işaret eden Akıner, şöyle konuştu:

"Stratejik adımları bir an önce atmamız gerekiyor. Yeni teknolojileri dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştırmalıyız. Onarıcı tarım uygulamalarına daha fazla odaklanmalıyız. Bunların yanı sıra iklim değişikliklerine karşı tarımsal üretimi stratejilerini geliştirmeliyiz. Çevreye, ihtiyaçlara ve doğal kaynaklara saygılı, uyumlu, yeni üretim modelleri benimsemeliyiz. Sadece tarım sektörünü korumak ve geliştirmek de yetmiyor, aynı zamanda gelecekte bu üretimi yapacak üreticileri de yetiştirmemiz gerekiyor."

Doğanın değerini bilen çocukları gördükçe mutlu olduklarını belirten Akıner, Türkiye İş Bankası olarak yeni nesillerin tarım alanında eğitim alması, yetkinliklerini, yeteneklerini tarım alanında kullanmaları için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, yeni kuşakları doğa ve tarım sevgisiyle yetiştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi; seçili eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.