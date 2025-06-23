Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Güçlü Mesaj

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi için hep birlikte elimizi taşın altına koymakla mükellefiz. Bu kutlu yürüyüşü üretimle, bilimle ve girişimcilikle sürdürmeliyiz" dedi.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kilit rol oynayan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın Ticaret ve Sanayi Odaları, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" temasıyla Amasya'da bir araya geldi. Saraydüzü Kışlası'nda düzenlenen buluşma, tarihi anlamının yanı sıra geleceğe dönük güçlü mesajlara da sahne oldu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, törende yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet'i kuran şehirlerin buluşmasına ev sahipliği yapan bu kutlu Amasya topraklarında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün sadece geçmişi yad etmiyor, bu topraklarda atılan tarihi adımların ışığında geleceğimizi yeniden tahayyül ediyoruz" diye konuştu.

Murzioğlu, Samsun'un 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımına sahne olduğunu, Amasya'nın ise bu mücadelenin yönünü belirleyen yer olduğunu vurgulayarak, Amasya Tamimi'nin Cumhuriyet'in fikirsel temellerinden biri olduğunu söyledi. İş dünyasına önemli görevler düştüğünü hatırlatan Murzioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa payidar olamaz" sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın sigortasıdır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi için hep birlikte elimizi taşın altına koymakla mükellefiz. Bu kutlu yürüyüşü üretimle, bilimle ve girişimcilikle sürdürmeliyiz."

Törende konuşan diğer protokol üyeleri ve oda başkanları da etkinliğin tarihi sorumluluk ve ekonomik iş birliği açısından önemine değinerek, ortak gelecek vizyonuna dikkat çekti. Program kapsamında, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evsile tarafından "Milli Mücadele'de Amasya'nın Rolü" konulu söyleşi gerçekleştirilirken, oda başkanları Amasya Tamimi'nin 106. yılı dolayısıyla Saraydüzü Kışla Binası önündeki anma törenine de katıldı. - SAMSUN