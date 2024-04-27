CVC Bosphorus'24 Konferansı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

CVC Bosphorus'24 Konferansı İstanbul'da düzenlenecek

CVC Bosphorus\'24 Konferansı İstanbul\'da düzenlenecek

Girişimci Kurumlar Platformu tarafından, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı'nın ikincisi olan CVC Bosphorus'24, 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansa Türkiye ve dünyadan 20'ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi katılacak ve sektörün geleceği, uluslararası trendler, gelişmeler ve deneyimler ele alınacak. Konferansta Türkiye'nin önde gelen kurumlarından ve yabancı konuklardan birçok konuşmacı yer alacak.

27.04.2024 09:21
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Girişimci Kurumlar Platformu tarafından, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle, Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı'nın ikincisi "CVC Bosphorus'24", 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Yatırımın geleceğini birlikte inşa etmek" başlığıyla düzenlenecek konferansa Türkiye ve dünyadan 20'ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi katılacak.

Sektörün geleceğinin ele alınacağı etkinlikte uluslararası trendler, gelişmeler ve deneyimler paylaşılacak.

Konferansta Türkiye Kalkınma Fonu, Fiba Holding, Fibabanka, Ak Portföy, İnci Holding, Paribu Ventures, Re-Pie Portföy, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Yapı Kredi'den de konuşmacılar yer alacak.

Yabancı konukların arasında Remus Capital'in kurucu ortağı, Presto Automation'ın Üst Yöneticisi (CEO) Krishna K. Gupta ile İngiltere'de EdenBase.com'un kurucu ortaklarından, önde gelen Fintech merkezlerinden Level39.co'nun kurucularından Eric van der Kleij de bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CVC Bosphorus'24 Konferansı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

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