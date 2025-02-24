CW Enerji, 1250 Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji, 1250 Ziyaretçi Ağırladı

CW Enerji, 1250 Ziyaretçi Ağırladı

CW Enerji, 2024 yılında sürdürülebilir enerji için 1250 ziyaretçiyi fabrikasında ağırladı.

24.02.2025 12:15
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Türkiye'nin güneş paneli üreticisi CW Enerji, 2024 yılı boyunca sürdürülebilir enerji alanındaki bilgi paylaşımını artırmak amacıyla farklı eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 1250 ziyaretçiyi fabrikasında ağırladı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Güneş enerjisi geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Biz de CW Enerji olarak, sadece üretim yapan bir firma değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendiren ve eğitime katkı sağlayan bir kurum olmayı hedefliyoruz" dedi.

CW Enerji, sürdürülebilir enerji konusunda farkındalık ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla 2024 yılı boyunca farklı eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen toplam 1250 ziyaretçiyi fabrikasında ağırladı. Gerçekleştirilen fabrika gezileri kapsamında ziyaretçiler yenilenebilir enerji teknolojileri, güneş paneli üretim süreçleri ve sürdürülebilir enerji çözümleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulurken, CW Enerji'nin alanında uzman ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumlar ve interaktif etkinliklerle katılımcılara sektör hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

"Büyük bir sorumluluk üstleniyoruz"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yapılan ziyaretlerin önemine değinerek, "Sürdürülebilir enerji bilincinin artırılması ve sektörümüze nitelikli insan kaynağı kazandırılması adına büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. 2024 yılı boyunca kolejlerden, meslek liselerinden, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ve teknik meslek yüksek okullarından gelen öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini fabrikamızda ağırlayarak güneş enerjisi teknolojileri hakkında detaylı bilgiler paylaştık" dedi.

Ziyaretçilerin CW Enerji'nin sergi alanında güneş enerjisi sistemlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, üretim hattında güneş panellerinin üretim süreçlerine tanıklık ettiğini ifade eden Sarvan, programın son bölümünde ise uzman mühendisler tarafından güneş enerjisi sistemleri ve sektör hakkında teknik bilgilerin aktarıldığını kaydetti.

"Güneş enerjisi geleceğimiz için kritik bir öneme sahip"

Kuruldukları günden bu yana sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Sarvan, "Güneş enerjisi geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Biz de CW Enerji olarak, sadece üretim yapan bir firma değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendiren ve eğitime katkı sağlayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Özellikle gençlerimize ve sektörle ilgilenen bireylere yenilenebilir enerji teknolojilerini yakından tanıtmak, onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Sürdürülebilir enerjiye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Sarvan, şöyle devam etti: "Bu tür etkinlikler sektörün gelişimine de katkı sağlıyor. Enerji dönüşümünü desteklemek ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak adına bilgi paylaşımını her kesime ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle genç nesillere yenilenebilir enerji alanında kariyer fırsatları sunmak ve sektörü yakından tanıtmak için bu tür etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür ziyaretlere devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Eğitim, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, 1250 Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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