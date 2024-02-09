CW Enerji, Aydın\'da bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurdu

Ekonomi

CW Enerji, Aydın'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2 bin 137,49 kilovat pik (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu GES ile firma yılda 1 milyon 378 bin 46 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve 208 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, sürdürülebilir enerji çözümleriyle temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, "Güneş enerjisi ile çevresel etkileri en aza indirmek mümkün. Günümüzde dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. İklim değişikliği ile mücadele edilen içinde bulunduğumuz çağda enerji üretim araçlarının doğaya olan etkisi de sürekli tartışılıyor. Fosil yakıtlar açığa çıkardıkları sera gazı emisyonları bakımından zararlı. Bu kaynaklar aynı zamanda tükenebilir kaynak oldukları için sürdürülebilir de değiller. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar kullanılarak enerji üretilmesi kritik bir öneme sahip. Günümüzün teknolojileri ve enerji üretim araçları arasında da güneş enerji santralleri bilinen en temiz yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, güneş enerjisinin dünyanın her yerine ulaşan, her yerde kullanılabilen yenilenebilir bir enerji çeşidi olduğunu ve bu nedenle güneş enerjisinden elektrik üretme sistemlerine ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.