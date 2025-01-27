CW Enerji'den Ankara'da Yeni GES Kurulumu - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji'den Ankara'da Yeni GES Kurulumu

CW Enerji\'den Ankara\'da Yeni GES Kurulumu

CW Enerji, Ankara'da 1173,93 kWp kapasiteli GES kurarak çevre dostu enerjiye katkı sağladı.

27.01.2025 12:16
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CW Enerji, Ankara'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1173,93 kilovatpik gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok farklı il ve ilçesinde tesis ettikleri GES'lerle iz bırakan CW Enerji, Ankara'da bir firmanın da çatısına GES kurulumunu gerçekleştirdi.

Kapasitesi 1173,93 kilovatpik olarak açıklanan projeyle yılda yaklaşık 98 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 646 bin 912 kilogram karbondioksit salımı önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, sürdürülebilir enerji çözümleriyle çevreye duyarlı projelere imza atmaya hızla devam ettiklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz projemiz ile bir kez daha temiz ve yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağladık. Kurulan GES firmanın enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

CW Enerji olarak yenilenebilir enerji projeleriyle hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini ve temiz enerji çözümleriyle karbon ayak izini azaltma misyonlarını da yerine getirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte proje tasarımı ve uygulamasında en son teknolojileri kullanıyor, kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Proje tasarımından uygulamaya kadar her adımda kaliteyi ön planda tutuyor, verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerjiye olan katkımızla sadece bugün değil, geleceğin de enerji ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CW Enerji'den Ankara'da Yeni GES Kurulumu - Son Dakika

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