CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı

CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı
08.08.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, Antalya'da güneş paneli çerçeve üretimi için yeni tesis açtı, 4 milyon çerçeve hedefliyor.

CW Enerji, güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçevelerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek üzere Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni üretim tesisini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre CW Enerji, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekleyen firma, yeni tesisin resmi açılışını çalışanlarıyla yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş paneli üretiminde kritik bir adımı daha hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan ve aylık bin ton alüminyum profil işleme kapasitesine sahip olan tesiste, güneş paneli çerçevesi ve panel altyapı sistemlerinin üretiminin gerçekleştirileceğini ifade eden Sarvan, "Güneş panellerinin dayanıklılığı ve verimliliğinde kritik bir rol oynayan alüminyum çerçevelerin üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirerek, kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardık. Modern makine ve ekipmanlarla donatılan yeni üretim tesisimizde alüminyum çerçeveler yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bu yatırımımızla sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha yerli ve daha milli güneş paneli üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yıllık 4 milyon güneş paneli çerçevesi üretmek

Sarvan, alüminyum çerçeve üretim tesisleriyle hem yenilenebilir enerji sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CW Alüminyum, 6 inch pres ve 8 inch pres ekstrüzyon makinaları ile yıllık 12 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip. Bu tesis güneş panellerimizin kalitesini artırmak, üretimde daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak ve bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla kuruldu. Artık kendi çerçevelerimizi, montaj aparatlarımızı ve diğer alüminyum bileşenlerimizi kendimiz üretiyoruz. Güneş panellerimizin çerçeveleri, tutucu klempleri, montaj aparatları, kiremit ve trapez çatılar için altyapı malzemeleri bu tesiste üretiliyor. Böylece güneş enerji santrallerine eksiksiz ve entegre bir ürün sunacağız. Tam otomasyon sistemine sahip üretim hattımız var ve ürünlerimiz fabrikaya girdiği noktadan paketlenene kadar insan eli değmeden işleniyor. Bu kalite ve verimlilik açısından büyük bir adım. Bu yatırımımız; yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamayı, yerli üretim gücümüzü artırmayı ve ülke ekonomimize değer katmayı hedeflemektedir. Yeni fabrikamızın, CW Enerji ailesine, Antalya'mıza, ülkemize ve yenilenebilir enerji sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

CW Enerji'nin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak tesisin yıllık 4 milyon çerçeve üretmeyi hedeflediğini de kaydeden Sarvan, burada kullanılan alüminyum alaşımlarımız N6060, N6063, N6000, N6082 ve N7075 kodlarında olduğunu ve ürünlerin TSS ve ISO911 standartlarında üretilerek hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet avantajlarını artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Antalya, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:28:13. #7.12#
SON DAKİKA: CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.