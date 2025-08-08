CW Enerji Yeni Üretim Tesisi Açtı

CW Enerji, güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçevelerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek üzere Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni üretim tesisini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre CW Enerji, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekleyen firma, yeni tesisin resmi açılışını çalışanlarıyla yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş paneli üretiminde kritik bir adımı daha hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan ve aylık bin ton alüminyum profil işleme kapasitesine sahip olan tesiste, güneş paneli çerçevesi ve panel altyapı sistemlerinin üretiminin gerçekleştirileceğini ifade eden Sarvan, "Güneş panellerinin dayanıklılığı ve verimliliğinde kritik bir rol oynayan alüminyum çerçevelerin üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirerek, kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardık. Modern makine ve ekipmanlarla donatılan yeni üretim tesisimizde alüminyum çerçeveler yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bu yatırımımızla sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha yerli ve daha milli güneş paneli üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yıllık 4 milyon güneş paneli çerçevesi üretmek

Sarvan, alüminyum çerçeve üretim tesisleriyle hem yenilenebilir enerji sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CW Alüminyum, 6 inch pres ve 8 inch pres ekstrüzyon makinaları ile yıllık 12 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip. Bu tesis güneş panellerimizin kalitesini artırmak, üretimde daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak ve bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla kuruldu. Artık kendi çerçevelerimizi, montaj aparatlarımızı ve diğer alüminyum bileşenlerimizi kendimiz üretiyoruz. Güneş panellerimizin çerçeveleri, tutucu klempleri, montaj aparatları, kiremit ve trapez çatılar için altyapı malzemeleri bu tesiste üretiliyor. Böylece güneş enerji santrallerine eksiksiz ve entegre bir ürün sunacağız. Tam otomasyon sistemine sahip üretim hattımız var ve ürünlerimiz fabrikaya girdiği noktadan paketlenene kadar insan eli değmeden işleniyor. Bu kalite ve verimlilik açısından büyük bir adım. Bu yatırımımız; yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamayı, yerli üretim gücümüzü artırmayı ve ülke ekonomimize değer katmayı hedeflemektedir. Yeni fabrikamızın, CW Enerji ailesine, Antalya'mıza, ülkemize ve yenilenebilir enerji sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

CW Enerji'nin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak tesisin yıllık 4 milyon çerçeve üretmeyi hedeflediğini de kaydeden Sarvan, burada kullanılan alüminyum alaşımlarımız N6060, N6063, N6000, N6082 ve N7075 kodlarında olduğunu ve ürünlerin TSS ve ISO911 standartlarında üretilerek hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet avantajlarını artırdığını ifade etti.