Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor

Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor
28.05.2025 16:52  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dört dağ ilçesi için turizm başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda çalışmalar planladıklarını söyleyerek hayvancılık ve tarım konusunda da desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dört dağ ilçesi için turizm başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda çalışmalar planladıklarını söyleyerek hayvancılık ve tarım konusunda da desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Harmancık ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

İlk olarak Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı'yı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e, CHP Harmancık İlçe Başkanı Ahmet Tufan da eşlik etti. İlçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin konuşulduğu ziyarette, kırsalda yaşanan nüfus azalmasının nedenleri ve çözüm yolları ele alındı.

Başkan Bozbey, daha sonra Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ilçeye dönük projeleri değerlendiren Başkan Mustafa Bozbey ve Haşim Ali Arıkan, ardından Harmancık Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan seyir terasını gezdi.

Harmancık Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa Gülşen ile bir araya gelen Başkan Bozbey, muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

Harmancık Halk Eğitimi Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi ile El Sanatları Teknolojisi alanlarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisinin açılış törenine de katılan Başkan Bozbey, birbirinden değerli ve özgün el işi ürünlerini yakından inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Bozbey, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyuncuları'nın sahnelediği "Pırtlatan Bal" adlı çocuk oyununu, Harmancık Şehit Adil Kınık İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Bozbey, çocukların neşesine ortak oldu.

Ziyaretlerin ardından Harmancık Belediye Binası önünde vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Küçükbaş hayvancılık konusunda projemiz var"

Yıllardır birikmiş olan sorunları adım adım çözmeye devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, muhtarlardan Harmancık'ın ve bölgenin gelişimi açısından talep ve önerilerini aldıklarını belirtti. İlçenin sorunlarını vatandaştan da gün boyu dinleyeceklerini anlatan Başkan Bozbey, "Dört dağ ilçesinin yer aldığı dağ yöresi ve Harmancık bizler için çok önemli. Harmancık'ın nüfusunun her geçen gün daha da gerilediğini görüyoruz. Bölgeye yapılacak olan yatırımlar son derece önem arz ediyor. 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda dağ yöresiyle ilgili düşüncelerimiz var. Turizm başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda çalışmalar planlıyoruz. Bölgenin hayvancılık için de önemli bir bölge olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı artırmak istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık konusunda projemiz var. Önümüzdeki süreçte uygulamaya başlayacağız. Aile işletmelerini çoğaltırsak ve desteklersek nüfusun artacağını düşünüyoruz. Tarım konusunda da ürün çeşitliliğini artırmalıyız. Öte yandan çam ormanlarının kuruduğunu gördük. Bu konunun araştırılması gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Turizm, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:21:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.