Dağ yöresi Büyükşehir ile kalkınıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dört dağ ilçesi için turizm başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda çalışmalar planladıklarını söyleyerek hayvancılık ve tarım konusunda da desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Harmancık ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

İlk olarak Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı'yı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e, CHP Harmancık İlçe Başkanı Ahmet Tufan da eşlik etti. İlçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin konuşulduğu ziyarette, kırsalda yaşanan nüfus azalmasının nedenleri ve çözüm yolları ele alındı.

Başkan Bozbey, daha sonra Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ilçeye dönük projeleri değerlendiren Başkan Mustafa Bozbey ve Haşim Ali Arıkan, ardından Harmancık Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan seyir terasını gezdi.

Harmancık Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa Gülşen ile bir araya gelen Başkan Bozbey, muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

Harmancık Halk Eğitimi Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi ile El Sanatları Teknolojisi alanlarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisinin açılış törenine de katılan Başkan Bozbey, birbirinden değerli ve özgün el işi ürünlerini yakından inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Bozbey, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyuncuları'nın sahnelediği "Pırtlatan Bal" adlı çocuk oyununu, Harmancık Şehit Adil Kınık İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Bozbey, çocukların neşesine ortak oldu.

Ziyaretlerin ardından Harmancık Belediye Binası önünde vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Küçükbaş hayvancılık konusunda projemiz var"

Yıllardır birikmiş olan sorunları adım adım çözmeye devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, muhtarlardan Harmancık'ın ve bölgenin gelişimi açısından talep ve önerilerini aldıklarını belirtti. İlçenin sorunlarını vatandaştan da gün boyu dinleyeceklerini anlatan Başkan Bozbey, "Dört dağ ilçesinin yer aldığı dağ yöresi ve Harmancık bizler için çok önemli. Harmancık'ın nüfusunun her geçen gün daha da gerilediğini görüyoruz. Bölgeye yapılacak olan yatırımlar son derece önem arz ediyor. 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda dağ yöresiyle ilgili düşüncelerimiz var. Turizm başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda çalışmalar planlıyoruz. Bölgenin hayvancılık için de önemli bir bölge olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı artırmak istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık konusunda projemiz var. Önümüzdeki süreçte uygulamaya başlayacağız. Aile işletmelerini çoğaltırsak ve desteklersek nüfusun artacağını düşünüyoruz. Tarım konusunda da ürün çeşitliliğini artırmalıyız. Öte yandan çam ormanlarının kuruduğunu gördük. Bu konunun araştırılması gerekiyor" dedi. - BURSA