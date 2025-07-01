DAİMFED\'den Malatya\'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Malatya'da son bir ayda yerinde dönüşüm projelerinin belediyelerin gayreti ile bir nebze olsun kapatıldığını belirterek, "Ama sürenin kısa olması fırsat eşitliğini engelledi" dedi. Esen, dün itibariyle sona eren yerinde dönüşüm süresinin ise genişletilmesini talep etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin yerinde dönüşüm sürecinde son bir ayda olağanüstü bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Yerinde dönüşüm başvurularında Malatya'nın, diğer illere göre geride kaldığını ifade eden DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, "Mayıs ayı ortalarında Adıyaman'da bağımsız bölüm sayısı 16 binlere ulaşmışken Malatya 6 bin 500'lerde kalmıştı. Bu durum hem sektörümüz hem de vatandaşlarımız açısından ciddi bir sorun teşkil ediyordu" dedi.

Esen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüklerinin oda, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak sürece hız kazandırdığını belirterek, "Son bir ayda belediyelerdeki teknik personeller gece gündüz, hafta sonu demeden çalıştı. Neredeyse iki yıla eşdeğer ruhsat üretimi sağlandı. Bu sayede yerinde dönüşüm şartlarını sağlayan vatandaşlarımız hibe ve kredi imkanlarından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına ve teknik ekibe teşekkür eden Esen, bu gayretin kentin genel idari işleyişine de örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.

" İstanbul'daki teşvikler Malatya'ya da uygulanmalı"

Yerinde dönüşüm süresinin 30 Haziran'la sınırlı tutulmasının sektörde memnuniyetsizlik oluşturduğunu kaydeden Esen, "Bakanlığımızın teşvikleri tüm yapılarda ve daha uzun vadeli olarak sunması sektör açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yerinde dönüşüm ile kentsel dönüşüm süreçlerinin entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Deprem riski yüksek illerde dönüşüm şartlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Esen, "İstanbul'da dönüşüm paketinde KDV oranı yüzde 1 iken Malatya'da yüzde 20. Bu da 120 metrekarelik bir konutta 400 ila 500 bin TL arasında ek maliyet anlamına geliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Esen, DAİMFED olarak sistemin gelişmesi adına çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MALATYA