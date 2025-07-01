DAİMFED'den Malatya'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DAİMFED'den Malatya'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi

DAİMFED\'den Malatya\'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi
01.07.2025 10:11  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, son bir ayda Malatya'daki yerinde dönüşüm projelerinin ilerlediğini ancak başvuru süresinin kısalığının fırsat eşitliğini engellediğini belirtti. Esen, sürenin uzatılması ve İstanbul’daki teşviklerin Malatya’ya da uygulanması gerektiğini vurguladı.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Malatya'da son bir ayda yerinde dönüşüm projelerinin belediyelerin gayreti ile bir nebze olsun kapatıldığını belirterek, "Ama sürenin kısa olması fırsat eşitliğini engelledi" dedi. Esen, dün itibariyle sona eren yerinde dönüşüm süresinin ise genişletilmesini talep etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin yerinde dönüşüm sürecinde son bir ayda olağanüstü bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Yerinde dönüşüm başvurularında Malatya'nın, diğer illere göre geride kaldığını ifade eden DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, "Mayıs ayı ortalarında Adıyaman'da bağımsız bölüm sayısı 16 binlere ulaşmışken Malatya 6 bin 500'lerde kalmıştı. Bu durum hem sektörümüz hem de vatandaşlarımız açısından ciddi bir sorun teşkil ediyordu" dedi.

Esen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüklerinin oda, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak sürece hız kazandırdığını belirterek, "Son bir ayda belediyelerdeki teknik personeller gece gündüz, hafta sonu demeden çalıştı. Neredeyse iki yıla eşdeğer ruhsat üretimi sağlandı. Bu sayede yerinde dönüşüm şartlarını sağlayan vatandaşlarımız hibe ve kredi imkanlarından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına ve teknik ekibe teşekkür eden Esen, bu gayretin kentin genel idari işleyişine de örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.

" İstanbul'daki teşvikler Malatya'ya da uygulanmalı"

Yerinde dönüşüm süresinin 30 Haziran'la sınırlı tutulmasının sektörde memnuniyetsizlik oluşturduğunu kaydeden Esen, "Bakanlığımızın teşvikleri tüm yapılarda ve daha uzun vadeli olarak sunması sektör açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yerinde dönüşüm ile kentsel dönüşüm süreçlerinin entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Deprem riski yüksek illerde dönüşüm şartlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Esen, "İstanbul'da dönüşüm paketinde KDV oranı yüzde 1 iken Malatya'da yüzde 20. Bu da 120 metrekarelik bir konutta 400 ila 500 bin TL arasında ek maliyet anlamına geliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Esen, DAİMFED olarak sistemin gelişmesi adına çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İstanbul, malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİMFED'den Malatya'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi

10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
15:03
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
14:47
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:28
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
14:05
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 10:18:42. #7.12#
SON DAKİKA: DAİMFED'den Malatya'da Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.