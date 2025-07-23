Dampinge Karşı Önlem Alındı

Çin, Mısır ve Rusya menşeli "çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ürününe yönelik başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar belirlendi.

Soruşturma sonucunda, söz konusu üç ülke menşeli ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede, söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Çin ve Mısır'dan yapılan BOPP film ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 12,85 ila yüzde 62,94'ü oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak. Rusya'dan yapılacak ithalatta ise bu oran yüzde 47,14 olacak.