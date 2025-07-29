Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı

Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
29.07.2025 16:24  Güncelleme: 16:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu, TOKİ'nin yürüteceği dev sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. 500 bin konutluk hamleyle hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hem de konut ve kira fiyatlarında dengelenme sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin sosyal konut inşa edilmesi amacıyla hazırlıklar başladı. Proje, konut arzının artırılması ve kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi için hazırlıklar başladı. Proje ile dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve konut piyasasında denge sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut projesi için somut adımlar atılmaya başlanıyor. Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için hayata geçirilecek 500 bin konut projesinin hazırlıklarına başlandı. 81 ilde yapılacak konutlar ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Konut arzının artırılması ile kira fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve konut fiyatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERE YÖNELİK KONUT PROJESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında projeye dikkat çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıklamıştı. Kamu tarafından verilen desteklere vurgu yapan Şimşek, "Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" açıklamasını yapmıştı.

PİYASANIN RAHATLAMASI BEKLENİYOR

Gayrimenkul ve inşaat sektöründen temsilciler, 500 bin konut projesinin hem konut arzını artırarak piyasayı rahatlatacağını hem de dar gelirli vatandaşların erişilebilir fiyata ev sahibi olmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Projeye yönelik hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan uzmanlar, uygulamanın özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarını dengeleyici etki oluşturmasını bekliyor.

ORTA VE DAR GELİRLİYE 500 BİN KONUT

Projenin hayata geçirildiğinde vatandaşlara ve konut piyasasına yansımalarının olacağını belirten Emlak Uzmanı Olcay Selvi, "Konut arzını artırmamız gerekiyor. Özel sektör iştiraki, TOKİ, Emlak Konut işbirliği ile bunu yapabiliriz ve kira fiyatlarını aşağı çekebiliriz. Türkiye'deki ortalama inşaat süremiz 36 ay, 500 bin konut projesinin başlaması da önümüzdeki senenin ortasına denk gelse 2029'dan önce yeni konut üretimi tamamlanabilir. Mevcuttaki boş konutları kira ağına katmamız gerekli. 500 bin konut projesi dar ve orta gelirli olacak. 500 bin konut projesinde kredilendirme koşulları uygun şekilde olmalı, önceki projelerde de gördüğümüz hanesinde hiç kimsenin evi olmayan, hane gelirinin belli bir seviyeyi geçmemesi gibi koşullar olmalı. 500 bin konut projesinde de bu koşullar gibi uygulamalar olursa dar ve orta gelirli için geçerli olur. Yoksa dar gelirlinin hem kira ödeyip hem de kampanyaya katılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, Sosyal Konut, Hükümet, Ekonomi, Gündem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • özgür Akdeniz:
    Millet çöplerden yiyecek toplamaya başladı. Önce maaşları düzeltseniz daha iyi olmaz mı? 30 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    250 bin sosyal konut vardi bisey yok ortada deorem oldu sanirim bunun icine koyacaklar 9 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    500 bin konut azmış emlakçılar ve vijdan merhamet sahibi olmayan ev sahipleri için hiç bir şeyi değiştirmez .3 yıl önce ödedim kira bedeli 2500 ? olan şuan 28.000? ye ulaştı , şuan ödedim aidat ise 4,280? oldu, şuan taşımaya niyet etsem emsal evlerin kirası bedeli 35.000? 8 1 Yanıtla
  • Vatansever.72:
    en az 5 seneyi bulur 5 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    önce bir ilk Evim ilk Arslan 2022'de çıktı hala verilmedi arsamızı verin 0 0 Yanıtla
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