Dardanel Hisseleri İçin Yurt Dışı Görüşmeleri

Ekonomi

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik hissesinin borsa dışı işlemle, yurt dışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Dardanel'in, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding AŞ tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 28 Kasım 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurt dışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda (her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."