Dardanel, Üstün Lezzet Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dardanel, Üstün Lezzet Ödülü'nü Kazandı

Dardanel, Üstün Lezzet Ödülü\'nü Kazandı

Dardanel, Zeytinyağlı Ton Balığı ile Superior Taste Award'da iki yıldız aldı, uluslararası başarı sağladı.

16.01.2025 12:50
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Dardanel, dünya gastronomisinin önde gelen ödüllerinden biri olan Superior Taste Award'da "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, International Taste Institute (Uluslararası Lezzet Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, 20'den fazla ülkeden şefler ve gastronomi uzmanlarından oluşan jüri, Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı ürününü kör tadım yöntemiyle inceledi. Yapılan puanlama sonucunda Dardanel, yüzde 80-90 başarı oranını temsil eden iki yıldız alarak önemli bir başarı elde etti.

Dardanel, tüketici odaklı AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarıyla kazandığı bu ödül ile lezzet anlayışını ve ürün kalitesini uluslararası alanda bir kez daha kanıtladı.

Türkiye'de ton balığını tüketicilerle tanıştıran Dardanel, yenilikçi ve girişimci yaklaşımıyla deniz ürünlerindeki uzmanlığını her geçen gün daha da ileriye taşıyor, geleceğin gıda trendlerini belirleyen vizyonuyla sektördeki liderliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Gastronomi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dardanel, Üstün Lezzet Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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