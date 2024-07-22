DASK'ın sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DASK'ın sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olduğuna hükmettiğini duyurdu. DASK, sigortalıların ödediği primlerle deprem sonucu oluşan hasarları poliçe teminat limitleriyle sınırlı olarak ödemekle yükümlü bir kurum olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, DASK, sigortalıların tazminatlarının hızlı ve etkili bir şekilde ödenmesi için süreçleri mevzuata uygun olarak yürüttüğünü açıkladı. Yargıtay'ın aldığı kararla birlikte DASK'ın sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olduğu kesinleşmiştir.

22.07.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limitiyle ile sınırlı olduğuna hükmettiğini duyurdu.

DASK açıklamasında, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun, sigortalıların ödediği poliçe primlerinden oluşan fonları ve bu fonlarla alınan reasürans korumasıyla sigortalıların deprem sonucu oluşan hasarlarını poliçe teminat limitleriyle sınırla olmak üzere ödemekle yükümlü kamu tüzel kişiliği haiz bir kurum olduğu belirtildi.

Kanunun verdiği bu yükümlülük doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinin ardından DASK olarak tek önceliğin sigortalıların tazminatlarına bir an önce kavuşması ve mağduriyetlerinin giderilmesi olduğu açıklamada, bu doğrultuda süreçlerin en hızlı, en kolaylaştırıcı ve en efektif şekilde ele alındığı, tüm işlemlerin mevzuata, kanuna, kaidelere uygun olarak ve tüm sigortalılara eşit olacak şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DASK, içinde bulunduğumuz anda yaşayan Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi olan vatandaşlarımızın sahibi olduğu bir sigorta havuzu olup, tek görevi de sigortalılarımızın ödediği primler karşılığında deprem sonucu oluşan hasarlarını, mevzuatın öngördüğü şekilde 'poliçe limiti ile sınırlı' olmak üzere ödemektir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-4 maddesinde de Sigorta Bedelinin Tespiti hususuna yer verilmiş olup ilgili maddede Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'na atıf yapılarak sigorta bedelinin her halde 'azami teminat tutarından çok olamayacağı' belirtilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde olmayıp ve zeyilname düzenlenmeksizin ek prim alınmaksızın değişen tarifeye göre otomatik olarak ödeme yapılmasını talep etmek, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları genel şartları ile uyuşmamaktadır.

Yapılan itirazlar sonucu konu üst karar mercii olarak Yargıtay'a taşınmış olup, Yargıtay da konunun esasına ilişkin emsal bir karar (2023/1340 E. 2024/5473 K.) alarak, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmetmiş ve Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından alınan kararı bozmuştur. Böylece Bölge Adliye Mahkemelerimizin (İstinaf) DASK'ın 'ek prim alınmaksızın güncel tarifeden ödeme yapamayacağı ve tazminatın poliçe bedeli ile sınırlı olduğuna' dair halihazırda verdiği emsal kararının da ardından aksi görüşlerin herhangi hukuki dayanağı olmadığı kesinleşmiştir."

Kaynak: AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Yargıtay, Sigorta, Deprem, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DASK'ın sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: DASK'ın sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement