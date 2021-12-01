Üye Girişi
Davut Çetin: "Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı" - Son Dakika

Davut Çetin: "Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı"

01.12.2021 10:41
Davut Çetin: "Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya ekonomisinin pandemi hasarından sonra bu yıl beklenenden daha iyi toparlandığını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya ekonomisinin pandemi hasarından sonra bu yıl beklenenden daha iyi toparlandığını söyledi. Davut Çetin, "Turizmde 9 milyona yakın bir ziyaretçi sayısıyla 2019 yılının yüzde 60 düzeyine eriştik. Ağustos ayı konaklamasında 2019 yılının yüzde 90'ı düzeyine geldik. Elbette fiyat ve gelir bakımından halen gerideyiz, ama yine de bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Hatice Öz'ün başkanlığında gerçekleşen toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda çalışmalarının yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada Covid 19'un Omikron varyantının ciddi risk doğurmaya başladığını belirten Davut Çetin, "Avrupa'da dördüncü dalgaya karşı yeni önlemler almaya, çocuklara aşı yapmaya başladılar. Yurtdışından gelenlere PCR ve karantina uygulaması yayılıyor. Günde 200 insan kaybediyoruz, buna alışmamalı, disiplinli olmalıyız. İnşallah daha beter bir durumla karşılaşmayız ve yeniden kapanmak zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.

"Asgari ücret artmalı ama işletmelerin vergi yükü azaltılmalı"

Toplantıda asgari ücret konusunu da gündeme alan Çetin, "Asgari ücret, hatta bütün ücretler artmalıdır, ama işletmelerin vergi yükü de azaltılmalıdır. Aksi halde KOBİ'lerin bir kısmı bunun altından kalkamaz ve işten çıkarmalar olur, kayıt dışılık artar. Dolayısıyla ücretler üzerindeki gelir vergisi ve prim yükleri mutlaka azaltılmalıdır. Hükümetin ücret üzerindeki işveren yükünü azaltacağını ve yükü paylaşacağını düşünüyorum. Bunun da tatmin edici bir düzeyde olmasını ümit ediyorum. Burada asıl mesele bir enflasyon ve döviz artışı kısır döngüsüne girmiş olmamızdır. Enflasyon canavarı bir kez büyüdü mü ekonomide adalet, verimlilik, refah bırakmaz, orta direği yıkar, ekonomide kutuplaşma oluşturur. Yüksek enflasyon kısa bir dönem bazı sektörlerde canlılık oluşturur, ama sonra bunun bedeli faiziyle ödenir. Dolayısıyla orta sınıfları eriten bir enflasyon vergisi politikasından kaçınılmalı, gelir dağılımında bozulmaya dikkat edilmelidir. Çünkü toplumda orta direk zayıfladığında sosyal gelişme durur ve işletmelerde de orta direk zayıflar" dedi

"İnşaatta yapı ruhsatları artışına rağmen girdi maliyetlerinde artış büyümeyi önlemiş görünüyor"

Büyüme rakamlarını değerlendiren Çetin, "Bugün üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Toplamda yüzde 7,4 yıllık büyüme var, bu büyüme baz etkisinden, ihracattan ve turizmden geliyor. Fakat tarımda yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 6,7 küçülme görüyoruz. Tarımda küçülme kuraklık ve yapısal faktörlerden kaynaklanıyor. İnşaatta yapı ruhsatları artışına rağmen girdi maliyetlerinde artış büyümeyi önlemiş görünüyor. Ancak bundan sonra baz etkisi ortadan kalkacak, dolayısıyla yüksek büyümenin sürmesi zor. Bundan sonra yüzde 4-5 gibi bir büyüme için döviz-enflasyon sarmalının bitmesi ve kredi desteği gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı"

Başkan Çetin konuşmasının devamında, "Antalya pandemi hasarından sonra bu yıl beklediğimizden daha iyi toparlandı. Turizmde 9 milyona yakın bir ziyaretçi sayısıyla 2019 yılının yüzde 60 düzeyine eriştik. Ağustos ayı konaklamasında 2019 yılının yüzde 90'ı düzeyine geldik. Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan'dan sonra Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler arasında. Biz Rusya pazarında ilerledik, Hırvatistan gibi ülkeler Almanya ve İngiltere pazarında daha iyi sonuç elde ettiler.Biz Antalya olarak Türkiye performansının da biraz üzerine çıktık. Elbette fiyat ve gelir bakımından halen gerideyiz, ama yine de bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Covidin omikron varyantı büyük bir kayıp yaşatmazsa 2022 yılında dünya turizminin 2019'u aşacağı bekleniyor. Covid'de dördüncü dalga atlatılırsa gelecek yıl çok daha iyi bir performansa imza atacağımıza inanıyorum" açıklamasına yer verdi.

"İnşaat sektöründe de canlanma olduğunu görüyoruz"

Turizm dışında ihracat performansının da iyi gittiğini belirten Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Meyve ve sebze ihracatında Rusya ve Avrupa pazarlarında bazen analizlere bağlı sorun yaşıyoruz. Bu sorunların da tekrarlanmamasını, gerekli girişimlerin yapılacağını temenni ediyorum. Yine bir başka olumlu gelişme konut satışlarının fiyat artışlarına rağmen beklenenden daha iyi olmasıdır. Konut fiyatları iki yılda yüzde 90'a yakın yükseldi, buna rağmen 9 ayda 41 bin konut satıldı. Normalde yıllık satışımız 60 bin civarı, bu yıl yine 60 bine yaklaşırız. Yabancı satışı yüzde 20'ye yakın. İnşaat sektöründe de canlanma olduğunu görüyoruz. Yapı ruhsatları 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 oranında arttı. Son dönemdeki maliyet artışlarının sektörde canlanmaya engel olmamasını diliyorum. Konut kredisi faizleri düşse de bu maliyetlerle konut almak çok zor hale gelmiştir. Bunun için maliyetleri düşürecek vergi indirimlerine de ihtiyaç olduğu açıktır."

"Yıllık büyüme yüzde 10'a yakın bekleniyor"

Ekonomik büyüme tahminleri hakkında da bir değerlendirme yapan Çetin, "Antalya ekonomisinin yıllık bilançosunu çıkarmak için henüz erken, ancak şimdiden şunu söyleyeyim. Bugün ekonomik büyüme yüzde 7,4 olarak açıklandı. Yıllık büyüme yüzde 10'a yakın bekleniyor. Antalya ekonomisi turizmdeki çıkışla Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüdü. Yine de turizmde 2019'un yüzde 40 altında olduğumuzu unutmayalım, turizm ve bağlı sektörler için pandemi henüz bitmemiştir. Bunu da zaten üyelerimizde görüyoruz. Turizmde 2019'un yüzde 60'ını yakaladık dediğimizde de yüzde 80'e çıkan işletmeler de vardır, yüzde 30'da kalan işletmeler de olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla sektör, bölge ve işletme bazında durum farklıdır" dedi.

E-Ticaret yüzde 80 civarında artış gösterdi

Başkan Davut Çetin sözlerine şöyle devam etti: "2018 yılında Antalya 4.0 projesinde ticaret 4.0, turizm 4.0 dediğimizde birçok kişi bunlar erken diyordu. Oysa şimdi turizmde ve ticarette yapay zeka günlük bir iş haline geldi. Bu yıl perakende ticaret cirosu %38 artarken e-ticaret yüzde 80 civarında artış gösterdi. Biz yıllardır e-ticaret ve dijitalleşme konusunda çok sayıda eğitim, konferans düzenledik. Danışmanlık hizmeti verdik ve Antalya'da e-ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladık. E-Ticaret yapan işletme sayımız 2019'da 2 bin 400 oldu, geçen yıl 9 bin 400'e çıktı, şimdi 11 bindeyiz. Şu anda beşinci şehiriz, nüfus ve ekonomik büyüklüğe göre aslında daha öndeyiz." - ANTALYA

Davut Çetin: Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı
Davut Çetin: Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı
Davut Çetin: Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı

Togo Cumhuriyeti, Enflasyon, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davut Çetin: 'Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:32 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın 11:13 Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam

Son Dakika Haberleri
11:36 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
11:34
Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!         
11:26
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak         
10:50
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı karardı 16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı karardı         
10:18
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Davut Çetin: "Antalya beklediğimizden daha iyi toparlandı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement