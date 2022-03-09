DDoS saldırıları 2021'in 4. çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Kaspersky, 2021'in 3. çeyreğine kıyasla, 4. çeyrekte Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının toplam sayısının yüzde 52 artış gösterdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'in 4. çeyreğini değerlendiren yeni DDoS attacks in Q4 2021 raporu yayınlandı.

Rapora göre, DDoS saldırıları, çevrimiçi hizmetler sunan işletmeler ve kuruluşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Böyle bir saldırı sırasında siber suçlular, web sitesinin aynı anda işleme alabileceği talep kapasitesini aşmak ve web sitesinin doğru şekilde çalışmasını engellemek amacıyla saldırıya uğrayan web kaynağına yoğun istek gönderiyor. Bu saldırılar birkaç gün sürebiliyor ve kuruluşlarda büyük kesintilere neden olabiliyor.

Ekim ayından Aralık 2021'in sonuna kadar Kaspersky araştırmacıları, DDoS saldırılarında büyük bir artış gözlemledi. Rapora göre, 2021'in 3. çeyreğine kıyasla, 4. çeyrekte Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının toplam sayısı yüzde 52 artış gösterdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 kat daha fazla saldırı olduğunu gösteriyor.

Kaspersky araştırmacıları, bu ölçüde artan saldırı hacmi için çeşitli nedenler tanımlıyor. İlk olarak herhangi bir yılın son 3 ayı her zaman DDoS saldırıları açısından zengin dönemler olarak öne çıkıyor.

Satışlar ve tatiller nedeniyle online perakendenin zirve yapması, öğrenciler için sınav döneminin başlaması ve genel olarak siber aktivistlerin daha aktif hale gelmesi saldırı sayılarının artmasına neden oluyor.

İkincisi, DDoS piyasasının hacmi kripto para piyasası ile ters orantılı. Bunun nedeni, DDoS ve kripto para madenciliği düzenleme kapasitesinin birbirinin yerine geçebilmesi. Botnet sahipleri, kripto para birimlerinin değeri arttığında gücü madenciliğe, düştüğünde DDoS'a yönlendirme eğiliminde.

4. çeyrekte kripto para birimlerinin değerinde keskin bir düşüş yaşanırken, DDoS saldırılarının sayısında artış görüldü. 4. çeyrekteki DDoS saldırılarının çoğu Amerika Birleşik Devletleri yüzde 43,55, Çin yüzde 9,96, Hong Kong yüzde 8,80, Almanya yüzde 4,85 ve Fransa'da yüzde 3,75 rapor edildi.

"DDoS tehdit ortamı, mevcut ekonomik ve sosyal eğilimler eşliğinde sürekli değişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov, DDoS tehdit ortamı, mevcut ekonomik ve sosyal eğilimler eşliğinde sürekli değiştiğini belirtti.

Gutnikov, şunları kaydetti:

"Satış sezonu nedeniyle 4. çeyrekte DDoS saldırılarının artmasını bekliyorduk. Ancak kripto para piyasasındaki istikrarsız durum, saldırı sayısında mutlak bir rekor ile DDoS ortamını tamamen başka bir seviyeye getirdi. 2022'nin ilk çeyreği, geçmiş yılların trendlerine dayanarak DDoS saldırılarında önemli bir düşüş göstermemeli. Bu nedenle, kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler uygulamanızı tavsiye ediyoruz."