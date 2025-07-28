De Wever: Ticaret Anlaşması Rahatlama Ama Gümrükler Artacak

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının "kurtuluş değil bir rahatlama anı" olduğunu ancak birçok alanda gümrük vergilerini artıracağını ifade etti.

De Wever, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün duyurduğu ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

AB-ABD arasında yapılan yeni ticaret anlaşmasının bütün ayrıntılarını henüz görmediklerini belirten de Wever, "Bu bir kurtuluş değil bir rahatlama anı. Gümrük vergileri birçok alanda artacak ve bazı temel sorular henüz çözülmedi." ifadelerini kullandı.

De Wever, buna rağmen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ekibini, transatlantik bağları korumaya ve zorlu koşullar altında ticareti sürdürmeye odaklanan çalışmaları için takdir ettiğini belirtti.

"ABD'nin zamanı geldiğinde korumacılık yanılgısından uzaklaşıp, ortak refahın temel taşı olan serbest ticaretin değerini bir kez daha benimsemesini içtenlikle umuyorum." diyen de Wever, Avrupa'nın bu süreçte iç pazarını derinleştirmesi, gereksiz düzenlemeleri kaldırması ve küresel ticaret ağını çeşitlendirmesi gerektiğini anlattı.

De Wever, Avrupa'nın, dünyanın çok ihtiyaç duyduğu açık, adil ve güvenilir ticaretin simgesi olması gerektiğine işaret etti.

ABD ile AB arasında varılan ticaret anlaşması

ABD Başkanı Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koymuştu. Trump, AB ile anlaşma sağlanmaması durumunda 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilecek ürünlere yüzde 30 seviyesinde gümrük vergisi koymaya hazırlanıyordu.