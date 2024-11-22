Decathlon'a EDGE Sertifikası

Ekonomi

Decathlon, uluslararası EDGE (Eşitlik, Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği) Sertifikası'nı kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, işyerlerinde cinsiyet ve toplumsal kesitler açısından eşitlik yaklaşımına odaklanan, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI - Diversity, Equity, Inclusion) alanında küresel bir standart olan EDGE Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Decathlon, bu sertifikayı almak için iş gücü verilerini, politikalarını ve uygulamalarını içeren kapsamlı bir inceleme ve anonim bir çalışan anketi ile titiz bir değerlendirme sürecinden geçti. Bu sertifika, Decathlon'un 100 binden fazla çalışanını kapsayan ve küreseldeki iş gücünün yüzde 80'ini oluşturan 23 ülkedeki faaliyetlerini kapsıyor.

EDGE Sertifikasyon sürecinde eşit ücret, eşit işe alım ve terfi, liderlik geliştirme, mentörlük, esnek çalışma koşulları ve şirket kültürü kategorilerinde değerlendirmeden geçen Decathlon, EDGE Sertifikasına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Üst Yöneticisi (CEO) Barbara Martin Coppola, EDGE Sertifikası'nı almanın Decathlon'un herkesin gelişebileceği ve kendisini değerli hissedebileceği kapsayıcı, adil ve çeşitliliği teşvik eden bir çalışma ortamı yaratma yolunda küresel bir lider olduğunu gösterdiğini belirtti.

Coppola, bu ödülün ekiplerinin büyük çabalarını ve şirketlerinin her yönüyle çeşitliliği kucaklama çabalarını takdir ettiğini kaydederek, "Bugün, engelleri aşmaya devam etmek ve Decathlon'un herkesin kendisini ait hissedebileceği bir yer olmasını sağlamak için daha da fazla ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Decathlon Global Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Başkanı Ravi Sinha da EDGE Sertifikası'nın, kapsayıcılığa olan bağlılıklarının güçlü bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Sinha, bu projenin, "İnsanları Sporun Harikalarıyla Harekete Geçirmek" olarak ifade ettikleri marka amaçlarına hizmet ettiğini kaydederek, "Kapsayıcı bir işyeri yaratmak, bize benzersiz bir duruş kazandırırken faaliyet gösterdiğimiz toplumlara daha iyi hizmet etmemizi sağlıyor. Kurum dışından aldığımız bu teyit, kapsayıcılığın yenilikçilik, yaratıcılık ve nihayetinde sporu herkes için ulaşılabilir kılma başarımızın anahtarı olduğuna olan inancımızı bir kez daha kanıtlıyor." açıklamasında bulundu.

EDGE Certification Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Aniela Unguresan ise atletik mükemmelliğin nasıl hedefler ve adanmışlık gerektiriyorsa, iş yerinde eşitliğin de benzer şekilde ölçülüp adanmışlık gerektirdiğini vurguladı.

Unguresan, Decathlon'un durduğu noktayı ölçerek, nereye gitmek istediğini belirleyip oraya ulaşmak için bir plan yaparak çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri için gerçek bir şampiyonluk ruhu gösterdiğini aktararak, "Global EDGE Assess ve EDGEplus sertifikaları, tıpkı sporda olduğu gibi, büyük başarıların da amaç, bağlılık, ekip dayanışması ve liderlik desteğinden geldiğinin kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.