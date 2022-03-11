DeFacto Ürdün'e üçüncü mağazasını açıyor - Son Dakika
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DeFacto Ürdün'e üçüncü mağazasını açıyor

11.03.2022 00:57
DeFacto Ürdün'e üçüncü mağazasını açıyor

Moda markası DeFacto, Orta Doğu'daki stratejik pazarlardan Ürdün'de büyümeye devam ediyor.

Moda markası DeFacto, Orta Doğu'daki stratejik pazarlardan Ürdün'de büyümeye devam ediyor. Ülkedeki üçüncü mağaza başkentin gözde alışveriş merkezlerinden birinde açıldı.

Globalleşme yolculuğunda hızlanan DeFacto, dünyanın farklı bölgelerindeki mağaza açılışlarına devam ediyor. Son olarak Ürdün'ün başkenti Fr Jordan Amman'ın en büyük alışveriş merkezi Mecca Mall'da 1109 metrekarelik mağaza yatırımına imza atan marka, ülkedeki üçüncü mağazasında müşterilerle buluşmaya devam edecek.

100'ü aşkın ülkede, bulunduğu bölgenin özellikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda şekillenen koleksiyonlarını beğeniye sunan marka, 2025 yılının sonunda 180 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. - İSTANBUL

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alışveriş, Orta Doğu, Ürdün, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DeFacto Ürdün'e üçüncü mağazasını açıyor - Son Dakika


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