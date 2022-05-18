Değerli taşlarda doğallık analizini yüzde 100 doğrulukla yapan sistem Türkiye'de

Değerli taşlarda doğallık ve sentetik analizini yüzde 100 doğrulukla yapan sistem; ABD, İsrail ve Hong Kong'dan sonra Türkiye'de kuyumculuk sektörüne hizmet verecek.

Kuyumculara ve tüketicilere uluslararası geçerlilikte pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikası düzenleyen Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT); ABD, İsrail ve Hong Kong'da hizmet veren, dünyada özellikle taş analizlerinde geliştirdiği inovatif cihazlarla öne çıkan Diamond Services (DS) ile teknoloji ve know-how konusunda önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) Çemberlitaş'taki binasında hizmet veren Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı GLT ile DS arasındaki iş birliğine ilişkin protokol İKO'da imzalandı.

"GLT markasının tüm dünyada kullanılmasını sağlayacak"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, törende yaptığı konuşmada, iki kurum arasındaki iş birliğiyle sertifikasyon alanında önemli bir sinerji elde edileceğini belirterek, "DS ile imzalanan protokolü GLT markasının tüm dünyada kullanılmasının ve kabul görmesinin önemli adımlarından biri olarak görüyoruz." dedi.

Atayık, son 6 yılda GLT'nin, geliştirdiği tarafsız ve objektif hizmetlerle hem kuyumcular hem de tüketiciler için referans bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

GLT'nin arkasında uluslararası deneyimi bulunan gemologların yanı sıra 50 yıllık bir geçmişi olan ve mesleğin en önemli çatı kuruluşu İKO'nun bulunduğunu aktaran Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GLT, bugün yurt içi ve yurt dışında sertifikasyon alanında kabul gören ve tanınan bir marka. Diamond Services ile yaptığımız iş birliğimiz bir yandan globalleşme çalışmalarımıza katkı sağlayacak, diğer yandan da teknolojik altyapımıza destek olacak. Bu iş birliği sayesinde pırlanta, renkli taşlar ve mücevherde Türkiye'de ilk defa GLT Labarotuvarı'nda yüzde 100 doğrulukla sentetik-doğal analizi yapma imkanı bulacağız. Ayrıca, iş birliğimizin bize sağlayacağı güçle tüm Türkiye'de ve dünyada gerek tanıtım gerek kullanılma açısından büyük ivme kazanacağız."

"Müşteri memnuniyeti ve güvenini Türkiye'ye taşıyoruz"

Diamond Services Kurucusu ve Başkanı Joseph Kuzi de iş birliğini, sektör içinde kabul görmüş ve İKO bünyesinde hizmet veren GLT Laboratuvarı ile yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İş birliğiyle sertifikasyonda yüzde 100 doğruluk oranını sağlayan cihazlarla müşteri memnuniyeti ve güvenini Türkiye'ye taşıdıklarını aktaran Kuzi, şunları kaydetti:

"Türkiye; dünyada mücevherde en hızlı büyüyen, dinamik pazarların başında geliyor. GLT ile iş birliği yaparak bu sürecin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Diamond Services, laboratuvarda üretilen elmas ve işlem görmüş elmasların tespiti ve tanımlanması konusunda dünyaca tanınan bir otoritedir. Mücevher alışverişinde en önemli unsur; güven. Tüketici, doğruluğundan emin olduğu mücevheri güven içerisinde satın alabiliyor. Kurum olarak geliştirdiğimiz inovatif cihazlarla değerli taşlarda doğal-sentetik analizinde yüzde 100 doğruluk oranıyla sonuç veriyoruz. GLT ile imzaladığımız protokolle pırlanta ve değerli taşlarda doğal-sentetik analizinde yüzde 100 sonuç veren sistemi Türkiye piyasasına taşımış olduk."

Yüzde 100 doğrulama esaslı değerlendirme hizmeti

Verilen bilgiye göre, söz konusu protokol; Türkiye pazarında kapsamlı pırlanta tanımlama, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerini kapsayacak.

İş birliği çerçevesinde, iki kuruluş, sahip oldukları teknoloji, know-how paylaşımı ve iş birliğiyle doğal, laboratuvarda üretilmiş, işlenmiş veya imitasyon tüm taşlar için yüzde 100 doğrulama esaslı elmas derecelendirme laboratuvar hizmetleri sunacak. İş birliğiyle Türkiye'de ilk defa GLT Laboratuvarı'nda yüzde 100 doğruluk oranıyla değerli taş ve mücevherde sentetik analizi yapılabilecek.

İmza törenine İKO Başkan Vekili Turhan Gürdal, bazı İKO Yönetim Kurulu üyeleri, İKO Genel Sekreteri İsmail Kalafat ile İKO Yönetim Danışmanı Ali Ramazan Şanto katıldı.

Törenin ardından İKO Başkanı Atayık, Diamond Services Kurucusu ve Başkanı Kuzi ve katılımcılar, GLT Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak "analizde yüzde 100 doğru sonuç veren cihazları" test etti.