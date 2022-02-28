DEİK Başkanı Olpak, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ekonomisinin 202'de yüzde 11 büyümesine ilişkin, "Ülkemizin çift haneli büyümesini görmek, iş dünyamız açısından sevindirici ve güven veren bir tablo ortaya koyuyor. İş dünyamızın salgın döneminde yaşananlara rağmen sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,8 olduğunu anımsatan Olpak, kendilerinin güçlü dış talep ve yatırım faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, yüzde 10 bandında büyüme beklediklerini açıkladıklarını anımsattı.

Olpak, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan zorluklara rağmen yüzde 11 büyümeyle dünyadan pozitif ayrışmayı başardıklarını kaydederek, iş dünyasını sevindiren bu büyümenin güven veren bir tablo ortaya koyduğunu ve iş dünyasının salgın döneminde yaşananlara rağmen sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını gösterdiğini anlattı.

Salgın sonrası yeni dönemde her ülkenin aynı şekilde büyüme gösteremediğine değinen Olpak, AB GSYH'sinin 2021'in ikinci yarısında salgın öncesi seviyelerine dönebildiğini ancak Almanya, İspanya ve diğer bazı AB ülkelerinin hala bu seviyelere ulaşamadığını bildirdi.

Olpak, 2021'de yüzde 7,5 büyüyen Birleşik Krallık ve yüzde 1,7 büyüme rakamı yakalayan Japonya'nın da 2019 yılı seviyelerinin altında yer aldığını, Meksika'nın ise 2021'i yüzde 5,1 büyümeyle tamamlasa da son çeyrekte teknik resesyona girdiğini belirterek, "Dolayısıyla böylesine sancılı bir süreçte, Türkiye'nin büyüme patikasındaki güçlü tırmanışını değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

"Dış talebe dayalı büyüme stratejisi ön plana çıkıyor"

Nail Olpak, 2021 büyümesinin niteliğine değinerek, "Önemli başlıklardan ilki, net dış talep ve yatırım kalemlerinin, bu dönemdeki toplam GSYH büyümesinin yarısından fazlasını oluşturarak büyümenin talep bileşenleri itibarıyla dengeli geliştiğine işaret etmesidir. Bu noktada, ana gündem maddemiz olan 'dış talebe dayalı büyüme stratejisi' ön plana çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Çift haneli büyümeye 225 milyar dolarlık ihracat rakamlarıyla ulaşmanın önemli olduğunu aktaran Olpak, net dış talebin toplam GSYH artışına 4,9 puanlık yüksek bir katkıda bulunduğunu ve son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Olpak, son 2 yıldır makine teçhizat yatırımlarının yüzde 20'nin üzerinde büyüme kaydetmesinin diğer olumlu gelişme olduğunu kaydederek, yatırım harcamalarının yüzde 6,4 arttığını ve toplam GSYH büyümesine 1,7 puan katkıda bulunduğunu aktardı.

İnşaat faaliyetlerinin yüzde 2 küçüldüğünü, makine ve teçhizat yatırım harcamalarının yüzde 20,5 büyüyerek gelecek dönem üretim faaliyetleri için pozitif sinyal verdiğini belirten Olpak, "Kapasite kullanım oranlarının 2022'ye yüzde 78'ler seviyesinde başlangıç yapmasını, ki bu oran son 10 yıllık tarihsel ortalamanın üzerindedir, yatırım iştahındaki artışın süreceğine işaret eden önemli bir gösterge olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstihdama desteklerin büyümeye önemli katkısı oldu"

DEİK Başkanı Olpak, hükümetin salgın dönemindeki istihdamı destekleyen duruşunun, iç talebin canlı kalmasında belirleyici olduğunu kaydederek, yüzde 15,1 artan tüketim harcamalarının GSYH büyümesinin 8,9 puanlık kısmını oluşturduğunu bildirdi.

İstihdamın korunması ve tüketici talebinin canlı kalması için uygulanan destekleyici politikaların katkılarından bahseden Olpak, bu politikalar sayesinde 2021'de ortalama işsizlik oranının 1,1 puan iyileşerek yüzde 12'ye gerilediğini aktardı.

Olpak, "DEİK olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı en üst seviyeye taşımak için dünyanın dört bir yanına daha fazla dokunmaya, dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.