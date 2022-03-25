DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgüven Taşkent Yatırım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, yaklaşık 36 milyonluk nüfusu ile Orta Asya'nın kalbinde bulunan Özbekistan'ın şu anda bölgenin en bakir ve gelişime açık ülkesi olduğunu belirterek, yabancı yatırımcıları bu ülkede iş yapmaya davet etti.

Özbekistan'da dün başlayan Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun ikinci gününde düzenlenen oturumda konuşan Özgüven, ülkenin 2021-2026 vizyonuna göre altyapı ve inşaat başta olmak üzere farklı sektörlerde çok sayıda projelerin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü kaydederek, yabancı yatırımcıları bu projelerde yer almaya çağırdı.

Özgüven, "Özbekistan yaklaşık 36 milyonluk nüfusu ile Orta Asya'nın kalbinde bulunuyor. Şu anda Orta Asya'nın en bakir ve gelişime açık ülkesi. Yaşam kalitesi, yaşam güvenliği yüksek, insanları cana yakın ve misafirperver olan çok güzel bir ülke." dedi.

Özbekistan'ın 2021-2026 vizyonuna göre başta inşaat, altyapı, enerji, sosyal konutlar ve sanayi sektörü olmak üzere farklı sektörlerde iş ve yatırım yapılabilecek büyük bir potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Özgüven, önümüzdeki yıllarda ülkede uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğiyle yaklaşık 14 milyar dolarlık kamu-özel ortaklığı projelerinin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Özgüven ayrıca bir inşaat şirketi olarak Özbekistan'da bugüne kadar yaklaşık 12 bin konut ve ofis inşa ettiklerini kaydederek, Özbek makamlarına inşaat yönetmeliği ve bankacılık sisteminin geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde de bulundu.

Dün başlayan ve Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu yarın sona erecek.???????