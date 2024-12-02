Delice Tuzu AB Tescil Başvurusu

Ekonomi

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve yurt dışında ilgi gören tescilli "Delice tuzu"nun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Delice doğal kaynak tuzunun AB'den coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapıldığı belirtildi.

Delice doğal kaynak tuzunun, Türkiye'nin önemli kaynak tuzu yataklarından biri olan Delice ilçesinde tamamen doğal ve katkısız olarak çıkarılan bir tuz olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Delice tuzu, ilçe ve çevresinde bulunan doğal tuz kaynaklarından elde edilir ve yapısında mineral açısından zengin bileşenler barındırır. Özellikle bölgede yer altı sularının doğal olarak tuzlu olması ve suların buharlaşması sonucu oluşan tuz yatakları, Delice tuzunun ana kaynağıdır. Doğal ve katkısız olarak endüstriyel işlemlerden geçmeden elde edilen Delice tuzu, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Genellikle ince dokulu ve kolay çözünür bir yapıya sahip olan Delice tuzu, sağlık açısından birçok fayda sunar. Doğru miktarda tüketildiğinde elektrolit dengesini destekler, sindirim sistemini düzenleyebilir ve mineral ihtiyacına katkı sağlar."

Açıklamada, hem lezzet hem de sağlık açısından değerli bir doğal kaynak olan Delice tuzunun, AB tarafından tescillenmesinin yöreye katkı sağlayacağı ifade edildi.