Dematic ve Eren Perakende'den Otomasyon Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

Dematic ve Eren Perakende'den Otomasyon Ortaklığı

Dematic, Eren Perakende ile İstanbul'daki yeni dağıtım merkezini otomatikleştirmek için iş birliği yaptı.

10.04.2025 13:23
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Dematic, Eren Perakende ile İstanbul Türkiye'deki yeni dağıtım merkezini otomatikleştirmek için iş birliği yaptığını duyurdu.

Tedarik zinciri otomasyonunda küresel liderlerden biri olan Dematic, Eren Perakende ile İstanbul Türkiye'deki yeni dağıtım merkezini otomatikleştirmek için yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliğinin, Eren Perakende'nin operasyonel verimliliği artırma ve artan pazar taleplerini ileri otomasyon teknolojisiyle karşılama taahhüdünde önemli bir adım teşkil ettiği belirtildi. Yeni dağıtım merkezinde, üretkenliği artıracak, doğruluğu iyileştirecek ve genel tedarik zinciri verimliliğini optimize edecek Dematic'in yenilikçi otomasyon çözümü yer alacak.

İş birliğini değerlendiren Eren Perakende CEO'su Osman Şentürk, " Dematic ile ortaklık kurmak, sadece dağıtım operasyonlarımızda verimliliği ve doğruluğu artırmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilere daha etkin bir şekilde hizmet verme kabiliyetimizi güçlendiren öncü bir çözüm uygulamamıza olanak tanıyor. Bu proje daha akıllı, daha çevik bir tedarik zincirine doğru yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşıdır. Dijital satış payımızı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz ve müşterilerimize maksimum kolaylık sağlamak için şimdiden ertesi gün ve aynı gün teslimat seçenekleri sunuyoruz" dedi.

Dematic Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Satış Müdürü Mithun Perinchery şöyle konuştu: "Bu ortaklık, gerçek verimlilik kazanımları sağlayan bir sistem oluşturmak için akıllı tasarımı yüksek kaliteli teknolojiyle birleştirmekle ilgilidir. Şirket, en son üründen kişiye (GTP) toplama istasyonlarımız ve Dematic Multishuttle teknolojimiz sayesinde sipariş karşılamayı hızlandırabilecek, manuel süreçlere olan bağımlılığı azaltabilecek ve artan talebe ayak uydurabilecek." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Osman Şentürk, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dematic ve Eren Perakende'den Otomasyon Ortaklığı - Son Dakika

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