Demirağ OSB'de 130 fabrikada 30 bin kişinin istihdamı hedefleniyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilen Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımcıların talebi artıyor.

Altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan bölgede, 35 firmaya fabrika kurması için yer tahsisi yapılırken, birçok yatırımcı ise görüşmelerini sürdürüyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, AA muhabirine, Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"10 bin 400 kişinin istihdamıyla ilgili garanti alındı"

Demirağ OSB'nin 21. Cazibe Merkezi ilan edilmesinin ardından yatırımcıların buraya talebinin arttığına işaret eden Eken, "Son 3 ayda 35 fabrikaya burada yer tahsisi yapıldı, 10 bin 400 kişinin istihdamıyla ilgili garanti alındı. 5 milyar liralık yatırım bütçesi belirlendi." dedi.

Eken, Demirağ OSB'nin Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, 814 hektar üzerine kurulu bölgede 224 parsel olduğunu ifade ederek içinden raylı sistem geçtiğini ve üretilen malın direkt limana gittiğini, yanında lojistik köyün yer aldığını belirtti.

"Hedef 30 bin kişiyi istihdam etmek"

Yatırımcıları Sivas'a davet eden Eken, Valilik, belediye ve diğer kurumlarla uyum içerisinde çalışarak yatırımcılara bölgede arsa tahsisi yaptıklarını aktardı.

Eken, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan burada istihdam yaratılması, ihracat yapılması ve bölgeye katma değer getirmesi. Demirağ OSB tamamen yatırımcıların yeri olacak. Adı üstünde, cazibe merkezi kapsamında cazip olacak. 2022 yılı sonu itibarıyla hızlı trenimiz faaliyete geçiyor. Türkiye'deki en şanslı illerden biri Sivas. Almanya'dan bir yatırımcı 3 saatte Ankara'ya, Ankara'dan buraya da 2 saate gelecek ve 5 saatte fabrikasının başında olacak. Bu bir nimet. Yatırımcılar için her türlü engeli kaldırmış bulunuyoruz, herkes seferber olmuş durumda. Artık Sivas'ı el birliğiyle ilk 10 il haline getireceğiz. Hedefimiz şu anda 10 bin 400 istihdam dedik, 2023 yılında 20 bin 400, 2024 yılında 30 bin kişi istihdam eden bir organize sanayi. İnşallah Sivas'ta işsizlik bu şekilde bitecek."

"Temel atan fabrikaların 2023 yılının 6'ncı ayında bacaları tüter"

Eken, Demirağ OSB'de bacası tüten ilk fabrikanın vagon imalatı yaptığını, bu fabrikanın tam kapasite çalıştığı zaman 1200 kişiyi istihdam edeceğini ifade etti.

Bölgede 224 parsel bulunduğunu aktaran Eken, "Bu da 224 fabrika demektir. Bazı fabrikalarımız yerlerini büyüttüğü için 5 parsel aldığı zaman parsel sayısı düşüyor. Buraya ortalama 120-130 fabrika yapıldığı zaman 30 bin istihdama çok rahat cevap verecektir. Mayıs, haziran ayında temel atacak arkadaşlarımız var. Şu anda altyapı çok ciddi anlamda ilerledi. Burada temel atan fabrikaların 2023 yılının 6'ncı ayında bacaları tüter." diye konuştu.

"Her başvuru yapan firma bizim için önemli"

Eken, Sivas'ı birlik ve beraberlik içerisinde kabuğunu kıran, hak ettiği yere gelen bir il yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yer talep eden yatırımcılar konusunda seçici davrandıklarına işaret eden Eken, şöyle devam etti:

"Fabrikanın katma değer üretmesi, ihracat yapması, istihdam sağlaması, bölgeye, ilimize ve ülkemize katma değer kazandırması lazım. Valimizin başkanlığında, belediye başkanımızın önderliğinde TSO olarak buna çok dikkat ediyoruz. Her başvuru yapan firma bizim için önemli. Her gelen firmamıza yardımcı olduk, bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yeter ki Sivas'a gerçek anlamda yatırımcı gelsin."

Eken, son üç ayda yer tahsisinde bulundukları 35 yatırımcının kuracağı fabrikaların üretim alanına ilişkin, "Ağırlıklı olarak tekstille alakalı. Bunun dışında ağır sanayi, vagon imalatı, otomotiv sektörü, diğer yan sanayi, gıda ve tarım işleri gibi her sektörden burada karışık bir yapılanma var. Boş durmayacağız, İstanbul'da Ankara'da yurt dışında hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz, Sivas'ın cazipliğini anlatacağız." diye konuştu.