Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi - Son Dakika
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Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi

14.03.2022 13:17
Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, meyve ihracatında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği (AMS) ile mücadele kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesinin Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildiğini açıkladı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, meyve ihracatında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği (AMS) ile mücadele kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesinin Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildiğini açıkladı. Akdeniz Meyve Sineği'nin ihracatta toleransının sıfır olması yanında önemli verim kayıplarına da neden olabildiği öğrenilirken Demirci'den sonra Gördes ve Selendi ilçelerinde de Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı ari alan oluşturulması konusunda çalışmaların başladığı Manisa'da, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde, Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı, Kula ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Demirci, Gördes, Selendi ziraat odası başkanlıkları ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaların başarıyla sonlanması sonucunda Demirci ilçesi, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) Kapsamında ISPM-26 Standardında Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi.

Verim kaybının önüne geçilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Akdeniz Meyve Sineği verim kaybı oluşturması ve ihracatta toleransının sıfır olması nedeniyle önem arz eden bir zararlıdır. Bu sebeple uluslararası ticarette meyvelere; lisanslı soğuk hava depolarında 16 gün boyunca ürünün 1 derecenin altındaki sıcaklıkta kesintisiz olarak soğuk uygulama yapılması veya 145 g/m dozunda 3 saat süreyle metil bromür (MeBr) fümigasyon uygulanması zorunluluğu oluşturabilmektir. Bu durum hem maliyeti arttırmakta hem de ürünün tazeliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında ülke içinde herhangi bir bölgenin zararlıdan ari olduğunun kanıtlanması durumunda, o bölgeden hasat edilen ürünlere yaptırım uygulanmadan rahatlıkla ihracatın gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Ari alanların belirlenmesi; bilimsel kriterlere dayalı olarak kapsamlı bir izleme ve gözlem çalışması yoluyla gerçekleşmektedir. Söz konusu zararlıdan ari alanların saptanabilmesi amacıyla 2018 yılında Demirci ilçesinde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara 2019 yılında Gördes ve 2020 yılında Selendi ilçeleri dahil edilerek proje alanı genişletilmiştir. Kiraz üretiminin bölge için önemli bir ekonomik kazanç sağlaması, tüm kiraz ürününün ihracata gönderilmesi amacıyla ilçenin coğrafik konumunun uygunluğu da dikkate alınarak ari alan belirleme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmadaki hedefimiz, Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde kiraz üretimi yapılan köylerde zararlının bulunmadığının kanıtlanması ve uluslararası platformlarda duyurulmasını sağlamak olmuştur." dedi.

Sırada Gördes ve Selendi var

Akdeniz Meyve Sineğinin Demirci ilçesinde kışı geçirememekte ve yaşamını sürdürememekte olduğunu kaydeden Öztürk, "Hem 2016-2017 yıllarında 18 aylık süreyi kapsayan zamanda hem de 2018 Nisan-2019-2020-2021 yılları arasında 44 ay süren özel sürveylerde zararlı görülmemiş olup potansiyel konukçu meyvelerde AMS'den kaynaklanan zarar oluşmamıştır. Demirci ilçesine komşu olan Gördes ilçesi 2019 yılında, Selendi ilçesi ise 2020 yılında projeye dahil edilerek tüm Demirci bölgesinde çalışma yürütülmüş, bu iki ilçede de AMS zararlısına rastlanmamıştır. Manisa'nın Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde özellikle kiraz üretim alanlarında, zararlının yokluğu yapılan sürveyler ile saptanmış ve doğrulanmıştır. Bu nedenle çalışmanın yürütüldüğü Manisa'nın Demirci ilçesinin durumu ISPM 26'ya göre 'Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata)'nden Ari Olarak İlan Edilen Alan' şeklinde belirlenmiştir. Önümüzdeki süreçte Gördes ve Selendi ilçelerinin de bu kapsama alınacağı öngörülmektedir." diye konuştu. - MANİSA

Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi
Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi
Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi
Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi

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Akdeniz, Demirci, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Demirci, Akdeniz Meyve Sineği'nden ari alan olarak ilan edildi - Son Dakika


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