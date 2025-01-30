Demirci'nin Halıları Seul Merkez Camisini Süsledi - Son Dakika
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Ekonomi

Demirci'nin Halıları Seul Merkez Camisini Süsledi

Demirci\'nin Halıları Seul Merkez Camisini Süsledi

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen el halıları, Güney Kore'nin Seul şehrindeki Merkez Camisi'ni süslemek için kullanıldı. Serko Halı firması tarafından dokunan yüzde yüz yün halılar, cami mimarisine özgü Türk motifleri ile bezendi.

30.01.2025 12:24  Güncelleme: 12:26
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Cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen halılar camileri süslemeye devam ediyor. Güney Kore'nin Başkenti Seul'de yapımı yeni tamamlanan caminin halıları da Demirci'de dokundu.

Demirci'de 1958 yılından bu yana el halıcılığı, cami ve otel halıcılığında olan Serko Halı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 1976 yılında inşa edilen 2024 yılında Türkiye Seul Büyükelçiliğinin destekleri ile cami içinde ve dışında kapsamlı bir düzenleme yapılan Seul Merkez Camisinin halıları Demirci'de dokundu.

Yüzde yüz yün olarak 500 metrekare büyüklüğündeki halı Demirci'de dokunarak Seul Merkez camisine geçtiğimiz günlerde montajı yapıldı.

Halı firmasının sahibi Ziya Arslan yaptığı açıklamada, "Firmamız olarak Güney Kore'nin Başkenti Seul'de yarım asırlık caminin halılarını cami mimarisine özel ve Türk motiflerinin kullanıldığı kırmızı renk ile dokundu. Firmamız olarak daha önce Kazakistan, Rusya gibi ülkelerde de tarihi camilerin halıları dokundu." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise yaptığı açıklamada, "Demirci'mizde üretilen cami halıları ile dünyaca ünlü cami ve otelleri süslüyoruz. Antibakteriyel, alev almaz, koku yapmaz ve rengi solmaz özelliklere sahip halılarımız desinatörlerimiz tarafından camilerin mimarisine özgü olarak hazırlanıyor." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Demirci'nin Halıları Seul Merkez Camisini Süsledi - Son Dakika

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