Demirgil, "akaryakıt zamları esnafın belini büktü" - Son Dakika
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Demirgil, "akaryakıt zamları esnafın belini büktü"

13.06.2022 13:44
Demirgil, "akaryakıt zamları esnafın belini büktü"

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, akaryakıt zamları karşısında esnafın dayanacak gücü kalmadığını ifade ederek, zamların esnafın belini büktüğünü söyledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, akaryakıt zamları karşısında esnafın dayanacak gücü kalmadığını ifade ederek, zamların esnafın belini büktüğünü söyledi.

Benzin, motorin ve LPG'ye sürekli zam yapılmasının ulaştırma sektöründe hizmet veren esnaf ve sanatkarı çok etkilediğini belirten Demirgil, "Akaryakıtta maliyetler her geçen gün artıyor. Bu zamlar özellikle evine ekmek götürmekte zorlanan ulaştırma sektöründe hizmet veren esnafımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Esnafımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Bazı esnaflarımız giderlerini karşılayamadığı için kontak kapatmıştır. Akaryakıta sürekli zam gelmesi diğer ürünlerin de fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Taksici, nakliyeci, servisçi, otobüs ve minibüs işletmeciliği yapan esnaflarımız maliyetleri karşılayamaz hale gelmiştir. Hükümetimizden acil olarak akaryakıt fiyatlarını geri çekmesini bekliyoruz" dedi.

Demirgil, üç kuruş ekmek parası için gece gündüz, yaz kış demeden ulaşım sektöründe hizmet veren şoför esnafının dayanacak gücü kalmadığını vurgulayarak, ÖTV indiriminden faydalanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi sürecinde imkansızlıklara rağmen hizmet veren esnaflar ve sanatkarların sermayesini tükettiğini, dayanacak gücü kalmadığını dile getiren Demirgil, başta mazot olmak üzere yapılan zamlara dur denmesini, şoför esnafına acil olarak faizsiz kredi desteğinde bulunulması gerektiğini sözlerine ekledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirgil, 'akaryakıt zamları esnafın belini büktü' - Son Dakika

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