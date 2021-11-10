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DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi - Son Dakika

DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi

10.11.2021 16:47
DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi

DENİB AKADEMİ, "B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama" eğitimini 10 Kasım 2021 tarihinde pandemi kuralları gereğince Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

DENİB AKADEMİ, "B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama" eğitimini 10 Kasım 2021 tarihinde pandemi kuralları gereğince Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimini gerçekleştirdi. Eğitim programında; temel dijital pazarlama dinamikleri ile başarı ölçütleri (KPI), temel becerileriyle sosyal medya reklamları, reklam hedefleme kabiliyetleri, yeniden pazarlama ile hedef satın alımcılarımızı internette takip, araçlarla hedef satın alımcılara ulaşım, müşteri hizmetleri yönetimi, büyük veri kavramı, pazarlama otomasyonları, arama motoru optimizasyonu, e-posta reklamcılığı gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 18 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan "Kurumlarda Zihin Haritaları Eğitimi" ile devam edecek. Eğitimlere dair detaylı bilgiye internet adresinden ulaşılmaktadır. - DENİZLİ

DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi
DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi
DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi

İhracatçılar Birliği, İhracat, Denizli, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB Akademi'den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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