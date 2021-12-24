Üye Girişi
DENİB Başkanı Memişoğlu: "Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak" - Son Dakika

DENİB Başkanı Memişoğlu: "Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak"

24.12.2021 09:27
DENİB Başkanı Memişoğlu: "Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak"

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde "Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021" gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde "Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021" gerçekleştirildi. Program konuşmalarından sonra soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğun oldu.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde 23 Aralık 2021 Perşembe günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde "Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021" gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmalarını DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile World E- Commerce Forum Kurucu Başkanı Ömer Nart yaptı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu açılış konuşmasında, e-ticaretin ve e-ihracatın önemine değinerek değerlendirmelerde bulundu. DENİB Başkanı Memişoğlu; "İhracatımız bu sene çok iyi seyrediyor. Yıl sonunda Denizli ihracatı 4,5 milyar dolara ulaşmış olacak. Böylelikle ihracatımızı geçen seneye kıyasla değer bazında 1,2 milyar dolar, oransal bazda ise yüzde 40'ın üzerinde artırmış olacağız. Bugün, Denizli ihracatının çok değerli temsilcileri, oyuncuları da aramızda. Buradan bir kez daha, ihracat ailemizin tüm fertlerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ticaretin yeni normalinde, bugünün değişen ekosisteminde e-ticaret ve e-ihracat artık çok önemli bir yer tutmaya başladı. Biz de Denizli olarak, bu dönüşümün içinde en güçlü şekilde yer almak istiyoruz. Verilere değinecek olursak, 2020 yılında küresel e-ticaret hacmi yüzde 18 artarak 4,3 trilyon dolar oldu. Bu değer 5 sene önce 2,7 trilyon dolardı. Yani, 5 yıl önceye kıyasla yüzde 60'ın üzerinde arttı. Dünyadaki 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısını ve online alışveriş yapan 2,8 milyar kişiyi baz aldığımızda, sınır ötesi e-ticaret olarak adlandırılan e-ihracat döngüsünün de önemini görüyoruz. Sınır ötesi e-ticaret artık 1 trilyon doları aştı. 5 sene önce ise bu değer 400 milyar dolardı" dedi.

"Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak"

Açılış konuşmasının ardından konuşmalarına devam eden DENİB Başkanı Memişoğlu; "Burada bulunan çok kıymetli konuklarımızla ve basınımızın güzide temsilcileriyle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak kurumlarla iş birliği yaparak e-ihracat ve e-ticarete yönelik bir program hazırlıyoruz. E-ihracat, e-ticaret, grafik tasarım, sosyal medya, reklam yönetimi gibi konu başlıklarında belirlenen eğitimleri kapsayan bir sürecimiz olacak. Bu projedeki temel hedefimiz e-ticaret/e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak. Yetiştirdiğimiz katılımcıların bu alanlarda istihdam edilmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Proje sürecinde, işverenler eğitime katılan katılımcılarla da bir araya gelerek onları yakından tanıyabilecek. Şu anda projenin teknik detaylarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir zamanda tüm ayrıntılarıyla nasıl bir yolculuk olacağını anlatacağız. Sözlerimi noktalarken, bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

"Son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda e-ticarette bir yükseliş var"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, WORLDEF olarak 5 yıldır faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Ömer Nart, sadece İstanbul'da değil Anadolu'da da etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Nart, "Burada bir amacımız var. E-ticaret ve e-ihracat ile ilgili oluşturulan farkındalıkla aksiyonlar almaktır. Bu aksiyonları özetlemek gerekirse, özellikle son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda e-ticarette bir yükseliş var. Bu yükselişte en önemli sorunlardan biri; istihdam Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı 54 bindi. 2020'de bu rakam 257 bine yükseldi. Bu sene itibariyle bu rakamın 350 bine ulaşması bekleniyor. Şimdi bu kadar şirket e-ticaret ya da e-ihracat yapacaksa burada en önemli sorunlardan biri istihdam oluyor. Ecom Talent Camp programı ile yetenekli 100 öğrenciyi bir araya getirerek, eğitim sürecinden geçirerek onları işe yerleştirdik. Bu şekilde e-ticaret istihdamına bir nebze de olsa katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu. Ömer Nart, e-ticaretin perakendedeki oranının geçen yıl yüzde 9'da, bu yıl yüzde 16 ile 17'lerde olduğunu belirterek, bu çerçevede e-ticaret odaklı programları, eğitimleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

"Tüm ülkelerden e-ticaret aktörleri Antalya'da bir araya gelecek"

Nart, konuşmasının devamında şunları vurguladı; "Bunları yapmamızın sebebi sektörü bilinçlendirmek. Bu işi rakamlarla konuşabiliyor olmak. Dünyanın da nereye gittiğini gösterebiliyor olmak. Dünyada kamu ve sektörün e-ticaret için bir araya gelip buluştuğu, empati yaptığı birbirlerinin reflekslerini aktardıkları, konuştukları bir uluslararası bir platform yok. Bu konuda dünyada çok ciddi bir boşluk olarak gördük. Bu sebeple WORLD E-COMMERCE FORUM'u önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaret Davos'u olarak dünyada yaygınlaştıracağız. Daha fazla başkan, başbakan ve bakanın katıldığı, stratejik konuların konuşulduğu uluslararası bir buluşma haline getireceğiz. Türkiye'nin 3 bin kilometre menzilindeki tüm ülkelerden e-ticaret aktörleri Mart 2022'de Antalya'da bir araya gelecek. Uluslararası pazaryerleri olacak, İngiltere ve Fransa ticaret bakanlıkları ile partnerliğimi olacak. Rusya ve Almanya da dahil olacaklar. WORLD ECOM EXPO'da tamamen ikili eşleştirmeler ve networking olacak. Dolayısıyla doğrudan müşteri-tedarikçi ilişkilerine girebilecekleri bir eşleştirme gerçekleşecek" sözlerini kaydetti.

E-ticaret ve E-ihracat etkinliğine yoğun ilgi

Programda e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınıp, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulundu. Konferansta uzmanlar bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Etkinlikte e-ihracat, online ödeme sistemleri, e-ihracat yazılım teknolojileri, e-ihracatta lojistiğin önemli detayları, e-ihracata ilişkin temel bilgiler, global pazarlara giriş, e-ihracatta doğru pazarı bulma, lokalizasyon, e-ihracatta dijital pazarlama, global pazaryerlerine satış, pazaryeri araştırması gibi birçok önemli ve sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. E-ticaret ve E-ihracata ilişkin soru- cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğundu. - DENİZLİ

DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak
DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak
DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak
DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak
DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak
DENİB Başkanı Memişoğlu: Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak

E ticaret, Ticaret, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB Başkanı Memişoğlu: 'Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek         
09:27
Kafasında çıkan kist hayatını kabusa çevirdi! 5 çocuklu babanın hastalığına 12 yıldır teşhis konulamıyor Kafasında çıkan kist hayatını kabusa çevirdi! 5 çocuklu babanın hastalığına 12 yıldır teşhis konulamıyor         
09:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19

Son Dakika Haberleri
09:24 Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
09:16 Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi
09:15 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne
09:13 Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet,erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek?
09:03 Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak
09:00 "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var
08:34 Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı
08:28 Bugün hava nasıl olacak? İşte haftanın son gününde Türkiye
08:23 Fuhuş çeteleri masaj salonları maskesinden vazgeçmiyor! İzmir ve Aydın'da baskınlar yapıldı
08:19 Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 09:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: DENİB Başkanı Memişoğlu: "Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement