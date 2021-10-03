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Denizde bolluk, tezgahta kıtlık - Son Dakika

Denizde bolluk, tezgahta kıtlık

03.10.2021 09:57

- Denizde bolluk, tezgahta kıtlık Denizde son dönemde palamut avı bereketli geçerken bu durum tezgahlara yansımadı Teknelerin denizden fazlasıyla son dönemde palamut avlamasına rağmen rağmen Rize tezgahlarında pahalılık sürüyor.

- Denizde bolluk, tezgahta kıtlık

Denizde son dönemde palamut avı bereketli geçerken bu durum tezgahlara yansımadı

RİZE - Teknelerin denizden fazlasıyla son dönemde palamut avlamasına rağmen rağmen Rize tezgahlarında pahalılık sürüyor.

1 Eylül itibariyle açılan av sezonunun ardından Karadeniz açıklarında balık avı hız kesmeden devam ediyor. Karadenizli balıkçıların deniz üzerinde binlerce kasa palamut tutmasına rağmen bu bolluk tezgahlara yansımadı. Tanesi 30 TL'den satılan palamutun fiyatının balıkçı esnafına göre düşmeme nedeni kayıkçıların balıkları büyükşehirlere göndermesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tezgahlara balığın az gelmesi hem vatandaşı hem de satıcıyı zor duruma düşürüyor.

Tezgahtaki pahalığın sebebi balığın Rize'ye satılmaması

Kayıkçıların tuttuğu balıkların birçoğunu daha çok satıldığı için büyük şehirlere gönderdiğini, bu nedenle Rize tezgahlarında fiyatların yüksek olduğunu belirten Birol Duman "Kayıkçılarımız, balıkçılarımız tuttuğu balıkları Rize' de tutmuyorlar. Büyük şehirlere yolluyorlar. Büyük şehirlerde balık para yapıyor. 20 milyonluk İstanbul'da adam balığı satacak birisini buluyor. Burada balıkları Rizeli yemiyor. İstanbul gibi yerlerde insanlar balık fazlasıyla yiyor. Haliyle balıkçılar tutukları balıkları büyük şehirlere gönderiyor. Bu kayıkçılara bağlı. Balığı büyük şehirlere gönderdikleri için tezgahlarda fiyat böyle oluyor. Şu anda palamut bolluğu var fakat büyük şehirlere gönderildiği için fiyatı yüksek oluyor. Para kazanmak için büyük şehirlere gönderiyorlar. Haliyle insanları düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bize az geldiği için tezgaha pahalı yansıyor"

Rize tezgahlarına balık az gönderildiği için fiyatların haliyle yüksek olduğunun altını çizen Terim Köroğlu isimli balıkçı "Bunun sebebi büyük şehirlerde olan rağbetten kaynaklanıyor. Çünkü palamut orada daha çok para ettiği için oralara gönderiliyor. Mecbur bize de az geldiği için tezgahlara pahalı yansıyor. Büyük şehirlerde nüfus fazla, insanlar daha çok rağbet gösteriyorlar. Para kazanılıyor. Yurt içi ihracat diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık
Denizde bolluk, tezgahta kıtlık

Türk Lirası, Karadeniz, Eylül, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizde bolluk, tezgahta kıtlık - Son Dakika Ekonomi


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