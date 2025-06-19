DenizLeasing'ten IFC ile 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

DenizLeasing'ten IFC ile 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

DenizLeasing\'ten IFC ile 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması
19.06.2025 14:54
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DenizLeasing, IFC ile sürdürülebilir projelere yönelik 75 milyon dolar kredi anlaşması imzaladı.

DenizLeasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 75 milyon dolar tutarında kredi anlaşmasına imza attığını duyurdu. Finansman; iklim projeleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra, mavi finansman alanındaki uygulamalar ve kadın istihdamını destekleyen şirketlerin finansmana erişiminde kullandırılacak.

DenizLeasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 75 milyon dolar tutarında sürdürülebilir finansman anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu fonun yüzde 80'i düşük karbonlu ekonomiye geçişlerini hızlandırmak için KOBİ'lere finansal kiralama yapılmasına tahsil edilirken; yüzde 10'u su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi gibi mavi finansman projelerine; kalan yüzde 10'u ise toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen KOBİ'lerin finansmana erişimine ayrılacak. Kadın çalışan oranı yüksek olan, yönetim kadrosunda kadınlara yer veren ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası'na sahip işletmeler bu kapsamda değerlendirilecek.

Kredi anlaşması, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak ve IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin'in katılımı ile düzenlenen törenle kamuoyuyla paylaşıldı.

"Sürdürülebilirliğe hizmet eden projelere desteğimizi artıracağız"

DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak konuyla ilgili değerlendirmesinde; IFC gibi uluslararası alanda saygın bir kurum ile yalnızca finansal değil, çevresel ve toplumsal etki oluşturacak bu iş birliğini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Koçak, "DenizLeasing olarak Türkiye'nin dört yanındaki KOBİ'lerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yolculuklarına katkı sunmayı stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda sağladığımız kaynağın önemli bir bölümünü, KOBİ'lerin enerji verimliliğini artırma, karbon ayak izi ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik yatırımlarının finansmanına ayırıyoruz. Diğer yandan, gezegenimizin karbon dengesini koruyan ve yaşamın devamlılığı için büyük önem taşıyan su ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceleyen projeleri destekliyoruz. Çevresel sorumluluklarımızın yanında, kadınlarımızın iş dünyasındaki temsiliyetini artırmak, ekonomiye sağladıkları verimlilik etkisini daha görünür, sürdürülebilir kılmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sağladığımız 75 milyon dolar tutarındaki kaynakla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve yeşil dönüşüm vizyonuna somut katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla hedeflediğimiz amaçlara hizmet eden projelere verdiğimiz desteği daha da artırarak ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin net sıfır hedeflerine ulaşmasına katkı sunuyoruz"

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin konuyla ilgili değerlendirmesinde, "DenizLeasing ile sürdürülebilirlik finansmanında bu önemli iş birliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeşil ve mavi finansman yöntemleri, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ciddi anlamda destekliyor. Söz konusu fonu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönlendirerek, Türkiye'nin net sıfır hedeflerine ulaşmasına katkı sunuyoruz. Su kaynaklarının korunmasına hizmet eden mavi finans projelerine ayırdığımız kaynak, ekosistemi ve gezegenimizin doğal dengesini korumak konusundaki kararlılığımızın somut göstergesi. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin omurgasını ve istihdamın yüzde 70'inden fazlasını oluşturan KOBİ'lerin, çevresel sorumluluklarını yerine getirmek üzere finansmana erişimini kolaylaştırmaktan da son derece mutluyuz. Küçük ve orta ölçekli şirketleri güçlendirerek işlerini büyütmelerini; kadın istihdamını artıran firmalara yönelik desteğimiz ile de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizLeasing'ten IFC ile 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması - Son Dakika

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