Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor - Son Dakika

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu bu geceden itibaren sona eriyor. Trabzonlu balıkçılar 15 Nisan tarihinden 1 Eylül'e kadar sürecek yasak dolayısıyla teknelerini limana demirlerken, yırtılan ağların onarımını ve teknelerin bakımına başladı.

Sezonun ne iyi, ne de kötü geçtiğini belirten balıkçılar umutlarını gelecek sezona bırakırken özellikle hamsi avının Ekim 15'de başlamasını arzu ettiklerini söylediler.

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirten Kazım Kobya balıkçı teknesi reisi Mahmut Ertuğral, "Genel olarak bakıldığında sezon umduğumuz gibi geçmedi. Önümüzdeki sezonun ne olacağını da Cenab-ı Allah'tan başka bilen yok. Şu an tekneler bakıma alındı. Tersanelere gidecek olanlar gidecek, boya, ağ bakım işlemleri tamamlandıktan sonra 1 Eylül itibariyle tekrar sezon açılacak. Sezon açılmadan önce denizin durumunu numunelerden yola çıkarak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz istavrit, palamut olacak mı diye. Şu an bunu söylemek erken. Geçen sene palamut olmadı ama hamsi miktarı diğer denizleri de takip ettiğimiz için biliyoruz oldukça yoğun bir popülasyon vardı. Bizim avladığımız balıklar göç balığı olduğu için şartlar ne olacak suyun erken ısınması, havaların iyi gitmesi gibi faktörler önemli. Şu an teknelerin bakımı önümüzdeki sezona avcılığa hazırlamasıyla ilgili çalışmalarla ilgileniyoruz" dedi.

"Palamut avcılığı yok denecek kadar az oldu"

Sezona palamut avcılığı ile başladıklarını ancak palamudun yok denecek az kadar olduğunu belirten Ertuğral, "Geçen sene palamut avcılığı yok denecek kadar az oldu, dolayısıyla fiyatlara pahalı yansıdı. Hamsi avcılığı normalde bakıldığı zaman fena değildi. Çok vasat değil çok da afaki bir avcılık olmadı. Eskiye göre kıyasladığımızda normal bir avcılık oldu diyebiliriz. Ancak masraflar çok ciddi derecede ağır geliyor özellikle mazot ve diğer masraflar bir önceki yıla göre bire üç bire beş arttığı için dolayısıyla masraflı bir iş olduğundan herkese bu durum eksi olarak yansıyor. Artık eskisi gibi değil tekneler büyüdü büyüdükçe de masraflar artıyor. Mazot masrafımız çok. Mazot en çok belimizi büken bir maliyet. Onun için biraz sıkıntılı bir süreçteyiz" diye konuştu.

"Denizlerde hamsi avı 15 Ekim'de başlasın"

Hamsi avının 15 Ekim'de başlaması gerektiğine de dikkat çeken Ertuğral, şunları söyledi:

"Bu sene Sinop'tan batısı çok randımanlı olmadı. Genelde Hopa ile Sinop arasında bir avcılık oldu. İğneada taraflarında da oldu ancak kısa süreli oldu. Şahsı fikrim özellikle hamsi avcılığının Eylül'de değil Ekim 15'de başlaması çok daha verimli olacağı kanaatindeyim. Hamsi göç balığı olduğu için şartlar uygun olduğu zaman Rusya'dan Azak Denizinden gelen hamsileri biraz açıkta avlıyoruz. Dolayısıyla kıyıya gelip yerleşmesi kendi ortamını bulması bir anlamda engellenmiş oluyor. Bu nasıl olur? nasıl bir önlem alınır? yetkililer bu konuda nasıl bir çalışma yapar? onu da konuşmak lazım" diye konuştu. - TRABZON