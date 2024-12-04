Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hayvancılık ve Turizm Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hayvancılık ve Turizm Müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Hayvancılık ve Turizm Müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında yapılacak destekler ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan, köyüne dönerek hayvancılık yapmak isteyenlere gebe düve desteği vereceklerini duyurdu.

04.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli'yi hayvancılıkta, tarımda ve turizmde ayağa kaldırmak için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile birlikte gerçekleştirdiği Kocabaş Kent Lokantası açılışında, hayvancılık yapmak isteyen girişimcilere yönelik müjde verdi.

Denizli'de CHP'li belediyeler olarak sosyal projeler ve ekonomik desteklerle halkın kalınmasına önem verdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'de 14 belediye başkanımızda hepimizin bir tek tercihi var. O da kendilerini değil halkını zenginleştirmek için bir yolculuktayız. Umarım bu yolcuğumuz daha keyifli bir yere varacak. Biraz önce bir kardeşim sordu. Gebe, düve desteği verecektin ne oldu diye. Bu ay meclise alıyoruz. O desteğin birinci ayağını Denizli 'den köylere geri dönmek isteyenlerle başlayacağız. Denizli'de yaşayan ve köyüne gidip hayvancılık yapmak istiyorum diyen kardeşlerimize 5 gebe, düve desteği başlatacağımızın müjdesini burada açıklamak istiyorum" diye konuştu.

"Her verdiğimizin sözün arkasındayız" diyen Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Tarımı ayağa kaldıracağız. Tarımla beraber hayvancılığa ayağa kaldıracağız. Tarım desteklerimiz başladı. Hayvancılıkta da desteklerimiz bulunuyor. Gübre desteği ve hayvancılıkla uğraşanlara yem desteği veriyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlkokul çocuklarımızın desteklerini artırarak ilçelerimizin genellerine yayıp ona da artıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni doğan bebeklerimize 'Hoş Geldin Bebek' projemizde altın hediyelerimiz devam ediyor. Emekli ikramiyesine verdik, su da indirimleri gerçekleştirdik. Denizli Büyükşehir Belediye olarak aklınıza ne geliyorsa hayvancılıkta, tarımda ve turizmde çalışmalara devam ediyoruz. Denizli turizmini ayağa kaldırıyoruz. Çok kısa zamanda Kaklık Mağaramızı da Türkiye'nin herkes tarafından bilinen bir turizm destinasyonu haline getireceğiz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hayvancılık ve Turizm Müjdesi - Son Dakika

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