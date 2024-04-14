Denizli Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Doğum Yapanlara Yardım Sözünü Tutacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, uygun şartları taşıyan emekliler ile doğum yapanlara yönelik verecekleri yardım sözü için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme aldıkları destek sözünü yerine getireceklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, komisyonlar çalışmaları tamamlar tamamlamaz ödemelerin yapılacağını müjdeledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından göreve gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Ramazan Bayramı biter bitmez gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya 20 gündem maddesi geldi. Başkan Çavuşoğlu'nun Denizlilere söz verdiği, "Uygun şartları taşıyan emeklilere ve doğum yapanlara verilecek yardım" konusu ise CHP grubunun verdiği önerge ile jet hızıyla ilk Meclis toplantısına ek gündem maddesi olarak girdi. Meclis ilk olarak ilgili gündem maddelerini görüşecek komisyonlar ile başkan vekillikleri, katip üyeler ve encümen üyelerinin seçimini gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından ilgili maddeler görüşülmek üzere seçilen komisyonlara havale edildi. Başkan Çavuşoğlu'nun söz verdiği "Uygun şartları taşıyan emeklilere ve doğum yapanlara verilecek yardım" konusu ise Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edildi.
"Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlililere verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti. Uygun şartları taşıyan emekliler ile doğum yapanlara yönelik verecekleri yardımın resmi prosedürler nedeniyle 10 Nisan'a yetişmediğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramı biter bitmez Meclisimizi topladık ve ilk icraatımız yardım konusunu gündeme almamız oldu. Sözümüzü yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonlarımız çalışmalarını tamamlanmasının ardından 14 Mayıs'ta toplanacak Meclisimizde konuyu görüşeceğiz ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza desteklerimizi Kurban Bayramı öncesi yapacağız" dedi.
Destekler, mazbata tarihinden itibaren geçerli olacak
Doğum yapanlara yönelik verecekleri maddi destek tarihinin mazbatayı aldığı gün olduğunu kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Hemşehrilerimiz hiç merak etmesin. Doğum yapan annelerimize vereceğimiz destek 4 Nisan'da mazbatayı aldığımız tarihten itibaren geçerli olacak. Geriye dönük ödemelerimizi de yapacağız. Biz ayrıştıran değil, farklı renkleri bir araya getiren bir süreci hep birlikte yürüteceğiz. Denizli'yi daha iyiye daha güzele hep birlikte taşıyacağız ve hep birlikte bir başarı öyküsü yazacağız" dedi. - DENİZLİ
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