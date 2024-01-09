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Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğiyle öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğiyle öğrencilere çorba ikramında bulundu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Kızılay işbirliğiyle PAÜ'de öğrenim gören öğrencilere, Büyükşehir Kızılay Aşevi'nce pişirilen çorba ikram edildi. Başkan Osman Zolan, çorba dağıtımına katılarak gençlere moral verdi ve yarınlarının sahibi olacak gençler için her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğiyle öğrencilere çorba ikramında bulundu
09.01.2024 - 12:25,
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğinde üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu. Final haftası boyunca devam edecek çorba dağıtımına katılan Başkan Osman Zolan, "Her şey yarınlarımızın sahibi gençlerimiz için" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Kızılay işbirliğiyle PAÜ'de öğrenim gören öğrencilere, Büyükşehir Kızılay Aşevi'nce pişirilen çorba ikram edildi. Final haftası boyunca devam edecek program kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ilk çorbaları öğrencilere dağıttı. PAÜ'lü öğrenciler sınav haftasında böyle anlamlı bir organizasyon gerçekleştiren Başkan Zolan ve Rektör Kutluhan'a teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan çorba ikramı sonrasında bir süre öğrencilerle sohbet ederek, gençlerin taleplerini dinledi.

"Daha ileriye ve güzele"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sınav haftası boyunca her akşam PAÜ'lü öğrencilere sıcak çorba ikramının devam edeceğini söyledi. Gençlere bir nebze de olsa moral vermek ve yanlarında olmak istediklerini belirten Başkan Zolan, "Her şey yarınlarımızın sahibi gençlerimiz için. Biz istiyoruz ki şehrimizde yaşayan herkes mutlu ve huzurlu olsun. Gençlerimiz şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye ve güzele ulaştırsın. Bu anlamda tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize sınavlarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğiyle öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi, PAÜ ve Kızılay işbirliğiyle öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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