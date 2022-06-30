Denizli 'de, Fırıncılar Odası'ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 4 TL oldu.

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Denizli'de 200 gram ekmek 4 TL oldu - Son Dakika

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