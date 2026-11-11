Denizli'de 35'i aşkın ihracatçı firma, 11 ülkenin ticaret müşaviriyle buluştu - Son Dakika
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Denizli'de 35'i aşkın ihracatçı firma, 11 ülkenin ticaret müşaviriyle buluştu

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Denizli\'de 35\'i aşkın ihracatçı firma, 11 ülkenin ticaret müşaviriyle buluştu
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Denizli'de 10 Kasım 2026'da düzenlenen etkinlikte 35'i aşkın ihracatçı firma, 11 ülkede görev yapmış Ticaret Müşaviri ve Ataşesiyle bir araya geldi. Etkinlikte 120'yi aşan görüşme yapıldı; firmalar hedef pazarların ticaret ortamı ve ihracat süreçleri hakkında bilgi edindi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) organizasyonunda, farklı ülkelerde görev yapmış Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri ile ihracatçı firmaları bir araya getiren bire bir görüşme etkinliği, 10 Kasım 2026 tarihinde Denizli'de gerçekleştirildi.

Tekstil, doğal taş, kablo, gıda, kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 35'in üzerinde firmanın katılım sağladığı etkinlikte, firmalar 11 farklı ülkede görev yapmış Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri ile bire bir görüşme fırsatı buldu.

Almanya, Fildişi Sahili, Fransa, Irak, Katar, Kazakistan, Meksika, Mısır, Romanya, Senegal ve Yunanistan'da görev yapmış Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri, söz konusu ülkelerin ticaret ortamı, pazar dinamikleri, sektörel fırsatları, iş yapma kültürleri ve ihracat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi ve deneyimlerini firmalarla paylaştı. Etkinliğe DENİB Başkan Yardımcısı Cüneyt Demirkan da katılım sağladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Ticaret Müşavirleri ile Bire Bir Görüşme Etkinliği organizasyonunu, ihracatçılarımızın hedef pazarlara ilişkin bilgiye doğrudan erişmeleri ve uluslararası ticarette karşılaştıkları fırsatları daha yakından değerlendirmeleri açısından son derece önemli buluyoruz. Ticaret Müşavirlerimizle firmalarımızı aynı platformda buluşturan bu organizasyonun, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmalarına ve mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. İhracatta sürdürülebilir başarı elde etmenin en önemli unsurlarından biri, mevcut ve hedef pazarları doğru tanımak ve bu pazarlara ilişkin güncel bilgiye zamanında ulaşmaktır. Günümüzde uluslararası ticarette rekabet yalnızca ürün ve fiyat üzerinden şekillenmiyor. Ülkelerin mevzuatları, tüketici eğilimleri, dağıtım kanalları, ticari alışkanlıkları ve pazara giriş şartları da ihracat kararlarında belirleyici rol oynuyor. DENİB olarak firmalarımızın uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgiye ve doğru bağlantılara erişmeleri için fırsatlar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla ihracatçılarımızı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle buluşturmaya, ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak platformlar oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Organizasyonun firmalara sağladığı katkılara değinen DENİB Başkan Yardımcısı Cüneyt Demirkan ise "Ticaret Müşavirlerimizin bilgi ve tecrübeleri son derece kıymetli. Görev yaptıkları ülkelerin ekonomik ve ticari yapısını yakından tanıyan müşavirlerimiz, firmalarımızın masa başında ulaşmakta zorlanabileceği bilgilere doğrudan erişim imkanı sunuyor. Firmalarımızın sorularını doğrudan muhataplarına yöneltebilmeleri ve kendi sektörleri özelinde değerlendirmeler yapabilmeleri, bu organizasyonun en önemli kazanımları arasında yer alıyor. Bu yıl 11 ülkede görev yapmış Ticaret Müşavirlerimizi 35'in üzerinde firmamızla buluşturduk. 120'nin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden firmalarımızın katılımıyla düzenlenen görüşmelerde, her ülkenin kendine özgü ticari dinamikleri ve sektörel fırsatları ele alındı. Böylece ihracatçılarımızın yalnızca mevcut faaliyetlerini değerlendirmelerine değil, yeni pazarlara yönelik planlamalarına da zemin oluşturuldu. Gerçekleştirilen görüşmelerin firmalarımız için yeni iş bağlantılarına, pazar çeşitliliğine ve uzun vadeli ihracat fırsatlarına dönüşmesini diliyorum. Organizasyonun hayata geçirilmesindeki katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza, bilgi ve deneyimlerini firmalarımızla paylaşan değerli Ticaret Müşavirlerimize ve Ataşelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
10 KasımEkonomiDenizliİhracatGüncelSon Dakika

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