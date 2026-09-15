Denizli'de 92 üreticiye tasarruflu sulama için 52 milyon TL hibe verilecek - Son Dakika
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Denizli'de 92 üreticiye tasarruflu sulama için 52 milyon TL hibe verilecek

Denizli\'de 92 üreticiye tasarruflu sulama için 52 milyon TL hibe verilecek
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Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Denizli'de tasarruflu tarımsal sulama sistemleri desteğine başvuran 92 işletmenin tamamına 52 milyon 78 bin 446 TL hibe sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri alanında Denizli'de üreticilere sağlanacak hibe destekleri belli oldu. Program kapsamında, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri desteğine başvuran 92 işletmenin tamamına 52 milyon 78 bin 446 TL hibe desteği sağlanacak.

Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri alanında destek almaya hak kazanan 92 yatırımcının gerçekleştireceği projelerin toplam yatırım tutarı 87 milyon 105 bin 790 TL olurken, bu yatırımların 52 milyon 78 bin 446 TL'si hibe yoluyla desteklenecek.

Hibe desteklerinde önemli artış

Denizli'de üreticilere sağlanan desteklerde 2026 yılında önemli ölçüde artış gerçekleştirildi. Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri desteği 2025 yılında 10 milyon TL iken 2026 yılında 52 milyon TL'ye yükselerek yaklaşık 5 kat arttı. Böylece 2026 yılında, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri alanında başvuruda bulunan 92 işletmenin 92'sine de hibe desteği sağlanmış olacak.

Vali Köşger: "Denizli, üretim gücüyle bu desteği fazlasıyla hak ediyor"

Denizli'nin tarımsal üretim kapasitesi, çalışkan üreticileri ve güçlü kırsal yapısıyla ülke tarımına önemli katkılar sunduğunu belirten Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte üretimin daha modern, verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Denizli'nin üretim kabiliyeti ve çalışkan üreticileriyle bu destekleri fazlasıyla hak ettiğini belirten Vali Köşger, "Denizli, alın teriyle üreten, toprağına sahip çıkan ve ülkemizin tarımsal üretimine değer katan çalışkan üreticileriyle önemli bir üretim merkezidir. Üreticilerimizin emeğini ve gayretini destekleyen bu kaynakların ilimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlanan hibe desteklerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Su kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor

Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri desteğiyle tarımsal üretimde suyun daha etkin ve verimli kullanılması, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Küresel iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskının tarımsal üretim açısından önemli bir risk oluşturduğu günümüzde, suyun tasarruflu ve etkin kullanımına yönelik yatırımların sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Sağlanan desteklerle üreticilerin modern sulama sistemlerine geçişinin teşvik edilmesi, su ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması, daha kaliteli ve pazar ihtiyaçlarına uygun üretimin desteklenmesi ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yatırımcıların dikkatine

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan yatırımcıların sözleşme sürecini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Askı listeleri 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca askıda kalacak. Askı süresinin sona ermesinin ardından yatırımcıların hibe sözleşmesini imzalamak üzere 10 gün içerisinde Denizli Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Son sözleşme imza tarihi 28 Eylül 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve süre uzatılmayacak. Yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Askı listeleri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilan panosu ile İl Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacak.

Denizli'de üreticilerin emeğini destekleyen, su kaynaklarının korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine katkı sağlayan yatırımlarla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve güçlü bir tarımsal üretim yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de 92 üreticiye tasarruflu sulama için 52 milyon TL hibe verilecek - Son Dakika

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