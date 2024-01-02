 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi ve Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde düzenlenen 2023 yılı Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda üreticilere krediler, destekler, gübre, ilaç ve tohum alımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, üreticilerin soruları yanıtlandı ve Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında üreticilerin yararına olacak imkanların nasıl değerlendirileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.

Denizli\'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
02.01.2024 - 09:42,  Güncelleme: 09:44
Abone Ol

Denizli'de Çameli Belediyesi ve Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde "2023 yılı Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sebze Üreticileri Birliği "2023 Yılı Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı", Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Yılmaz, Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri, zirai ilaç bayii sahibi ziraat mühendisleri, meyve-sebze ihracatçıları ve kıymetli üreticilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı kapsamında üreticilere krediler, üretici destekleri, gübre, ilaç ve tohum alımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin istek ve talepleri doğrultusunda sordukları sorulara yanıt verildi. Üreticiler Zirai İlaç Bayii sahibi Ziraat Mühendislerine üretim ve verimlilikle ilgili genel sorular soruldu ve ziraat mühendisler üreticilerin sorduğu sorulara yanıt vererek üreticileri aydınlattı.

Toplantı sonunda üreticiler ile birlikte Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında üreticilerin yararına olacak her türlü imkanın nasıl değerlendirileceği ve izlenilecek yol haritası hakkında istişare edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cengiz Yılmaz, Cengiz Arslan, Denizli, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement