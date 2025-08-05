Denizli\'de Emlak Rayiç Bedellerinde İhlal Uyarısı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı belediyelerin merkez takdir komisyonunun belirlediği rayiç bedellere uymayarak, kendi kararlarını askıya çıkardığını belirtti.

Emlak rayiç bedellerinde yaşanan artış kamuoyunun tepkisini çekerken, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Coşkun, emlak rayiç bedellerinin belirlenmesinde merkez takdir komisyonlarının aldığı kararların bazı belediyeler tarafından uyulduğunu, bazı belediyeler tarafından ise uyulmadığını söyledi. Karara uymayan bazı belediyelerin kendi belirledikleri bedelleri askıya çıkardıklarını ifade eden Vali Coşkun, "Merkez takdir komisyonunun belirlediği rayiç değerler doğrultusunda alığı kararlar ortada, bazı belediyelerin bu kararların dışına çıkarak bedelleri askıya çıkardı. Öte yandan, komisyon kararına uygun hareket eden belediyeler de var" diye konuştu. - DENİZLİ