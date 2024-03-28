Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının sağlandığı kentler arasında yer alan Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiği belirtildi.
DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin kadın istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Memişoğlu, yaptığı açıklamada; "Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Denizli'de ihracat şehir ekonomisinde önemli yer tutuyor. Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında ilk 10'daki yerini senelerdir koruyan Denizli'de başat sektörün Tekstil ve Hazır giyim olması nedeniyle istihdam yelpazesindeki kadın yoğunluğu göze çarpıyor. Denizli'nin 2023 yılı itibariyle toplam istihdamı 327.266 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu bir kentte bu istihdam performansının üst seviyelerde olduğu ortada. Peki asıl sevindiren nokta ne diye soracak olursanız, 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında yüzde 38,8'lik bir oran ile Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının olduğu şehrin Denizli olması. 126.783 kadına istihdam sağlayan tüm işverenlerimize müteşekkiriz. Öngörümüz ve hedefimiz ise bu trendin devam edeceği yönünde. İhracatçı kimliği ile bir dünya kenti olan Denizli'de hem istihdam düzeyinin hem de kadınların kent ekonomisindeki yerinin olumlu yönde gelişim göstereceğine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Denizli'de Kadın İstihdamı Türkiye'de En Yoğun - Son Dakika
Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada yaptıkları operasyonlarla Türkiye genelinde gerçekleşen kaçakçılık girişimlerini engelledi. İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ticari malzemeler ele geçirildi. Toplamda 142 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker'in düzenlediği iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Ersoy, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözü aldıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesindeki TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını öğrendiğini ifade etti.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3090 lira, satış fiyatı ise 32,3110 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9670 lira, satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak açıklandı. Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9050 lira idi.
Sizin düşünceleriniz neler ?