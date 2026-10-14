Denizli\'de kekik çalıştayı yüzde 86\'lık üretim payıyla ihracatı masaya yatırdı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen Denizli Kekik Çalıştayı'nda, Türkiye kekik üretiminin yaklaşık yüzde 86'sını karşılayan Denizli'de sektörün mevcut durumu, ihracat potansiyeli ve katma değerli üretimin artırılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Denizli Kekik Çalıştayı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen çalıştayda, kekik sektörünün üretimden ihracata uzanan değer zincirindeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, kekiğin Denizli için sıradan bir tarımsal ürün olmadığını belirterek üretimden ihracata kadar tüm süreçlerin birlikte değerlendirilmesi ve sektörün öncelikli sorunlarına yönelik uygulanabilir bir eylem planı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Programda Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de konuşma yaptı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise kentin sanayi, ticaret, turizm ve tarım başta olmak üzere birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Denizli'de 370 bin hektar alanda 125 çeşit ürün yetiştirildiğini söyledi.

Kekik ihracatının merkezi Denizli

Denizli'nin kekik üretimi ve ihracatındaki stratejik konumuna dikkat çeken GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, 2025 yılında 16 bin tonu aşan üretimle Türkiye kekik üretiminin yaklaşık yüzde 86'sının Denizli tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Gülyağı, Türkiye'nin aynı yıl yaklaşık 72,6 milyon dolara ulaşan kekik ihracatında da Denizli'nin merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.

Denizli'nin dünya kekik piyasasındaki konumunu güçlendirmek için kalite standartlarının geliştirilmesi ve katma değerli üretimin artırılması gerektiğini ifade eden Gülyağı, önümüzdeki beş yıllık dönemde üretim miktarının yanı sıra kalite verilerinin de takip edildiği, coğrafi işaretin etkin kullanıldığı ve ihracat standartlarının tarladan itibaren gözetildiği bir sektör yapısının hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

İşlenmiş ürünlerin toplam satış içerisindeki payının artırılması ve üreticilerin değer zincirinden daha fazla gelir elde etmesinin önemine işaret eden Gülyağı, çalıştayın bu hedeflere yönelik ortak bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde iş birliği vurgusu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında kekiğin geleneksel kullanımına ve tıbbi aromatik bitkiler alanındaki potansiyeline değindi. Kekiğin geçmişten bu yana sağaltıcı amaçlarla kullanıldığını belirten Köşger, bitkinin etken bileşenlerinin bilimsel araştırmalarla daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Köşger, kekik, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkiler konusunda üniversite, kalkınma ajansı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatçılar ve sektör temsilcileri arasında kurulacak iş birlikleriyle ürünlerin katma değerinin artırılabileceğini dile getirdi.

Sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Çalıştay kapsamında GEKA ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumuna ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Sunum ve konuşmaların ardından katılımcılar, "Denizli Kekiğine Dair Sorun ve Çözüm Önerileri" ile "Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler" başlıklarında grup çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda sektörün karşılaştığı sorunlar değerlendirilirken çözüm odaklı öneriler ve hayata geçirilebilecek projeler üzerinde duruldu.

Grup çalışmalarının sonuçlarının sunulup değerlendirilmesinin ardından Denizli Kekik Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Güney Kaymakamı Adem Can Okur, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üreticiler ile sektör temsilcileri katıldı.