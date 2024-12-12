Denizli'de Kırsal Hayatı Canlandıracak Gebe Düve Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Kırsal Hayatı Canlandıracak Gebe Düve Desteği

Denizli\'de Kırsal Hayatı Canlandıracak Gebe Düve Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden köyüne dönmek isteyen vatandaşlara 5 gebe düve desteği verecek. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu destekle kırsal hayatı yeniden canlandırmayı amaçladıklarını açıkladı.

12.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaşayan, köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Gebe düve desteğimiz ile kırsaldaki hayatı yeniden canlandırmayı istiyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Gündemin 5. Maddesinde yer alan kentten kırsala tersine göçü teşvik etmek, kırsalda küçük aile işletmeleri oluşturmak ve büyükbaş süt sığırı yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla kent merkezinde yaşayan, köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunulmasına karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan mecliste görüşülmek üzere sevk edilen madde oy birliğiyle kabul edildi. Hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmak ve kırsaldaki yaşamı canlandırmak adına önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Özellikle hayvancılık nezdinde yeniden dışa bağımlılıktan kurtulup hayvancılığımızın ayağa kalkması noktasında ve kırsaldaki hayatı yeniden kazandırma açısından bu desteğin öneminin hep beraber farkında olduğumuzu da biliyorum" dedi.

"Kırsaldaki hayatı yeniden canlandırmayı istiyoruz"

Denizli'yi her yönüyle ayağa kaldırmak için gayret ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Umut ediyoruz ki Denizli'de tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkmış bir şehri hep birlikte oluşturacağız. Bu anlamda da gebe düve desteğimiz ile kırsaldaki hayatı yeniden canlandırmayı istiyoruz. Bu anlamdaki katkınız nedeniyle de hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan gebe düve desteği şartları ise; Başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış ve evli olmak, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ilimiz Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerinde ikamet ediyor olmak, Gebe düve alacağı tarihte ikametini Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçe sınırları hariç ilimizin diğer 17 ilçesine taşıyacağını taahhüt etmek, Gebe düveleri teslim aldığı tarih itibariyle SGK kaydı olmamak, Emekli olmamak, Verilen hayvanların bedeli veya misli alınacak, Meclis tarafından kurulacak dağıtım değerlendirme komisyonunca belirlenecek şartları içeren sözleşme imzalanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Belediye, denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kırsal Hayatı Canlandıracak Gebe Düve Desteği - Son Dakika

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