Denizli'de Nar Üretiminde Faydalı Böcek Dönemi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Nar Üretiminde Faydalı Böcek Dönemi

Denizli\'de Nar Üretiminde Faydalı Böcek Dönemi

Zirai ilaç yerine faydalı böcek kullanımıyla nar verimi %10 arttı, maliyetler düştü.

30.09.2024 11:49
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Denizli'de nar yetiştiriciliğinde zararlı böceklerle mücadelede zirai ilaç yerine kullanılan faydalı böcek, zirai ilaç kullanımını azalttı. Maliyeti düşüren uygulama, verime olumlu yansıdı.

Türkiye'nin nar üretiminde önde gelen şehirleri arasında bulunan kentte, geçen yıl Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve üniversitenin teknoparkında biyolojik tarım alanında çalışmalar yürüten TriMail Biyolojik Tarım tarafından "Akıllı böcek, akıllı çiftçi" uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda nar üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ndeki 50 dönümlük alanda ürünün verim ve kalitesini olumsuz etkileyen yaprak biti, beyaz sinek, unlu bit, harnup güvesi ve kırmızı örümcek gibi zararlı böceklere karşı ağaç dallarına 75 bin cryptolaemus montrouzieri ile 148 bin 500 leptomastix dactylopii türü faydalı böcek bırakıldı.

İlaç ve ilaçlama sonrası yıkama amaçlı kullanılan su miktarı azaldı, çiftçinin bu maliyetleri düştü. Ayrıca alanda geçen yıla göre verim yüzde 10 civarında artış sağlandı.

-"12-15 kez yapılan ilaçlamaları 3'e indirdik"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, AA muhabirine, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle narda zararlılara karşı faydalı böcek yöntemi kullandıklarını söyledi.

Özkan, zirai ilaçların, toprak ve suyu kirletebildiğini, kalıntılarının ise insan sağlığını bozabildiğini kaydederek, "Narda ilk defa böyle bir uygulama yapıyoruz. Senede 12-15 kez yapılan ilaçlamaları 3'e indirdik. Bu, çevre, gıda güvenliği, ihracatçı ve tüketiciler açısından bir yenilik. Bu tip çalışmaları yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Nar bahçesinde faydalı böcek uygulamasıyla olumlu sonuçların elde edildiğini aktaran Özkan, "Yaprak biti, beyaz sinek, unlu bit, harnup güvesi ve kırmızı örümcek için hiçbir ilaçlama yapılmadı. O faydalı böcekleri kullanarak bu zararlıları baskıladık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin faydalı böcek varlığında zengin bir ülke olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Yabancılar gelip burada faydalı böcekleri alıyorlar, götürüyorlar, üretip çiftçilerine veriyorlar, sağlıklı üretime kavuşuyorlar. Bize de tarım ilacını satıyorlar. Gelin şu faydalı böcek üretim teknolojisini geliştirelim. Eğer biz bu çevre dostu yöntemi Türkiye'ye kazandırabilirsek daha sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Çiftçimiz daha iyi para kazanacak. İhracatçılarımız ürünleri geri dönmediği için daha iyi para kazanacak."

Cem Özkan, Türkiye'deki faydalı böceklerin de üretilerek yurt içi ve dışına satılabileceğini belirtti.

"Verimim gayet güzel"

Bu yıl faydalı böcek yöntemi kullanarak nar üretimi yapan çiftçi İsa Çelebi, uzun yıllardır nar üretimiyle uğraştığını dile getirdi.

Verimin ve kalitesinin artığını gözlemlediğini anlatan Çelebi, "Önceden 15 sefer ilaç atıyordum en az. Bu yöntemin ardından bu sayı düştü. Böceklerimiz gayet başarılı. Özel olarak hazırlanan faydalı böceklerin içinde olduğu kutuları ağaç dallarına asıyoruz. Böcek kendisi oradan çıkıyor. Bu yöntemle pazar payım artıyor. Verimim de gayet güzel. Herkesin yapmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Nar Üretiminde Faydalı Böcek Dönemi - Son Dakika

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