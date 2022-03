Denizli'de özel çocuklar için kutlama programı düzenlendi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'ne özel bir kutlama programı düzenledi. Başkan Zolan pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır hizmet veremeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafe'nin en kısa sürede açılacağı müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin ev sahipliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde özel çocukların katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Çamlık Beyaz Kafe'de düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kendilerinden gelen hiçbir isteği geri çevirmediğine ve her zaman yanlarında olduğuna dikkati çekerek Başkan Osman Zolan'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür dileklerini sundu.

Down Kafe, Türkiye'de ilk ve örnek proje

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, pandemi nedeniyle tüm dünyada zorlu bir süreç yaşandığını kaydetti. Başkan Osman Zolan, "Yine hep beraber engelleri kaldırmaya gayret ettik. Başta STK Başkanlarımız olmak üzere tüm anne-babalarımıza, işbirliğiniz ve bir arada olmamızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Uzun süre önce hizmete aldıkları Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafe ile Türkiye'ye örnek bir ilki gerçekleştirdikleri anlatan Başkan Osman Zolan, "Down Kafe'de çocuklarımıza özel bir mekan hazırlanmıştı. Çalışmak isteyen çocuklarımız orada çok mutluydu. Sizlerden gelen talep doğrultusunda salgın açısından olağanüstü bir durum yaşanmazsa Ramazan Bayramı sonrası Down Kafe'yi yeniden hizmete alalım istiyoruz. Sadece bir gün değil, 365 gün beraber olacağımız buluşma noktamız Down Kafeterya'dır" diye konuştu.

"Sizlerin talebi her zaman başımızın üstündedir"

Vatandaşların down sendromu ve farkındalığı hakkında çok önemli bir temas noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya'nın yeniden hizmete alacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Allah'ım sizleri hep mutlu etsin. Üzerimize düşen ne gerekiyorsa bizler de yapmaya devam edelim. Birlikte fotoğraf çektirirken samimi, içten, hesapsız, ön yargısız, çıkar hesabı yapmadan bir insanın gelebileceği en üst mertebeyi çocuklarımızda hissettim. İnşallah hepimiz aynı duygulara kavuşuruz. Sizlerin talebi her zaman başımızın üstündedir. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır." - DENİZLİ