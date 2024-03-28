Denizli\'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliği ile teknik tekstil alanında katkı sunacak "Carbon Fiber ve Kompozit Tekstillerin Denizli'deki Serüveni" konulu seminer gerçekleştirildi.
Tekstil sektörünün geleceği olarak nitelendirilen teknik tekstil alanında önemli adımlar atan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde "Carbon Fiber ve Kompozit Tekstillerin Denizli'deki Serüveni" konulu seminer gerçekleştirildi. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde yine bölgede yer alan Spinteks firmasının Genel Müdürü Tekstil Mühendisi Yalın Aydın konuşmacı olarak yer aldı. Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin 'Üyelerimizden Üyelerimize' başlığı ile başlattığı ve ilkini Denizli OSB ev sahipliğinde gerçekleştirdiği seminere katılım oldukça yoğun olurken, Genel Müdür Aydın firma olarak carbon fiber üzerine hayata geçirdikleri çalışmalardan ve kullanım alanlarından bahsetti.
"carbon fiberin kentimizdeki hikayesini anlatacağım"
Düzenlenen seminer hakkında bilgiler veren Spinteks Genel Müdürü Tekstil Mühendisi Yalın Aydın; "2002 yılında kurulan firmamız 2010 yılında carbon fiber üzerine çalışmaya başladı. Alanında Türkiye'nin en yüksek kapasitesine ulaşmış, Denizli'deki bir teknik tekstil firmasıyız. Bugünkü seminerimizde de katılımcılarımıza bu hikayeyi anlatacağım. Teknik tekstil ile ilgili yaptığımız çalışmaları, carbon fiberin kentimizdeki hikayesini anlatacağım. Bu kapsamda toplantıyı düzenleyen Tekstil Mühendisleri Odası'na ve ev sahipliğinden dolayı Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" dedi.
"Teknik tekstil konusu çok önemli ve gerekli"
Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Mehmet Kaner ise şunları söyledi: "Göreve geldiğimizden bu yana pek çok sektörel eğitim ve seminerler düzenledik. 'Üyelerimizden üyelerimize' başlığıyla başlattığımız seminerlerin ilkini bugün Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üyemiz olan Yalın Bey bugün seminerimizde katılımcılarımızla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Hem üyelerimiz hem de sektör paydaşlarımız bilgilenmiş olacaklar. Teknik tekstil önü çok açık bir konu. Geleceğin konusu aslında. Yüzyıllardır tekstil sektöründe üretim yapan bir şehirdeyiz. Ancak teknik tekstil konusu çok daha önemli ve gerekli. Bu bağlamda çalışmalar yapan ve başarılı olan örneklerle üyelerimizi ve sektördeki paydaşlarımızı bilgilendirmek bizim için çok kıymetli."
"Teknik tekstil geleceğimiz"
Teknik tekstilin önemine vurgu yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu da "Tekstilin başkenti olan Denizli'de sektörde faaliyetlerini yürüten firmalarımız artık tekstili teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Teknik tekstilin geleceğimiz olduğu bilinci ile çalışmalar hızla büyüyor. Bizler de bu kapsamda Bölge Müdürlüğü olarak sanayicilerimize fayda sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapmaya, teknik tekstile geçişte taş üstüne taş koymaya önem veriyoruz" diye konuştu.
Seminerin sonunda Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından katkılarından dolayı Spinteks Genel Müdürü Tekstil Mühendisi Yalın Aydın'a teşekkür plaketi verildi. Katılımcılar ise soru-cevap kısmında merak ettiklerini sorma imkanı buldular. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Denizli'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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