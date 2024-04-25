Denizli\'de Tütün Dikim Sezonu Açıldı

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de havaların ısınmasıyla birlikte, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün dikim sezonu açıldı. Sera altından toplanan tütün fideleri, 2 ay sonra hasat edilip kapalı seralarda kurutmaya alınacak.

Denizli'de tütün üreten çiftçiler, Şubat ayında yetiştirmeye başladığı fideleri 'ocak' adı verdikleri örtü altından çıkarmaya başladı. Tütün yetiştiricilerinin yoğun olduğu Kale, Beyağaç, Tavas, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde işçiler traktördeki makine yardımıyla tarlalara fideleri yerleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarında sera altından toplanan fideler, mevsimlik işçiler tarafından bir bir toprakla buluşuyor. Türkiye'nin tütün ambarı listesinde ilk sıralarda gelen Denizli'de fideler dikildikten 2 ay sonra tek tek toplanmaya başlanacak ve ardından kapalı seralarda kurutmaya alınacak.

"Geçim kaynağımız genellikle tütün üretmektir"

Tütün üreticiliği yapan ve aynı zamanda 2024 yılında Yeniden Refah Partisi'nden seçimi kazanan Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, "Tütün Beyağaç ilçesinin olmazsa olmazlarındandır. Sabah çok erken saatlerde başlar, akşam ezanı vaktine kadar devam eder. Tütün kırması, yetiştirmesi eskiye göre biraz daha basitleşmiştir. Burada vatandaşlarımız azda, çokta olsa tütün ile uğraşır. Geçim kaynağımız genellikle tütün üretmektir. Tütün yetiştirme Ekim ayı gibi başlar, tarla sürüldükten sonra Ocak ayında gübreler atılır, arazi hazır hale getirilir. Nisan ayı gibi tütün fidesi yetiştirmek için yerler hazırlanır. Mayıs ayının sonuna kadarda fideler yetişir ve tarlaya ekimler başlar, ardından çapası ve kırma işlemleri başlar. Şimdi yapılan işlem Şubat ayında başlıyor, örtü altında 10 ile 15 gün bekletiliyor. Sera örtüsü daha sonra açılır ve 10 gün açık bırakıldı. Bu fideler buradan sökülecek makinelerle hazırlanan tarlaya dikilecek" şeklinde konuştu.

Tütün yetiştiren kadınlar sabahın erken saatinde çalışmaya başlıyor

Tütün üreticisi ve mevsimlik işçi olarak çalışan kadınlar, tütün fidelerinin yetişmesi için Ekim ayında tarlanın temizlendiğini ardından Şubat ayında ise tohumların ekildiğini anlattı. Tütün fideleri için toplam 8 ay vakit harcandığını belirten kadınlar, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Hatice Arlık, "Sabah saat 7'de geliyoruz, akşama kadar tütünümüzü dikiyoruz" dedi.

İşçi kadınlardan Zümra Arlık, "Fideleri tarladan aldıktan sonra traktör ile açılan toprağa makine yardımıyla fideleri yerleştirerek toprağa dikiyoruz. Bu şekilde akşama kadar devam eder. 2 ay içerisinde bu işlemlerimiz bitiyor ve tütünlerimizi hasat etmeye Haziran ayında başlıyoruz" diye konuştu.

"İnsan gücü gerekiyor, tek tek dikiliyor"

Tütün yetiştirmesinin ve toplanmasının birçok aşamadan olduğunu belirtip, tarlada tütün fidesi diken Başkan Pütün, "Tütün işinde illa ki insan gücü gerekiyor, tek tek dikiliyor. Ne kadar makineler olsa da insan gücü olmadan tütüncülük hiçbir işe yaramaz" olduğunu söyledi. - DENİZLİ