Denizli'de Yeni Sanayi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Yeni Sanayi Protokolü İmzalandı

Denizli\'de Yeni Sanayi Protokolü İmzalandı

DSO ve GEKA, Çivril ve Bozkurt'ta sanayi bölgeleri için iş birliği protokolü imzaladı.

26.04.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ev sahipliğinde düzenlenen törende, Denizli Sanayi Odası (DSO) ile GEKA arasında Çivril ve Bozkurt Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'ne yönelik fizibilite çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı.

Törene; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Çivril OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğan, DSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çivril OSB Başkan Vekili Ali Fuat Özel, DSO Bozkurt OSB'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, DSO Mali ve İdari İşler Müdürü Ömer Kırboz ile DSO Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Yaz katıldı.

Başkan Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri Gülyağı tarafından imzalanan protokolle birlikte, Denizli'nin yükselen sanayi potansiyelini çevre ilçelerde geliştirilmesi hedefi doğrultusunda Bozkurt ve Çivril'de modern sanayi bölgeleri oluşturulması için somut adım atılmış oldu. Protokol kapsamında, Denizli'nin Çivril ve Bozkurt ilçelerinde kurulacak olan OSB'lerin sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları başlatılacak.

"Kentin sanayi ekosistemi güçlenecek"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisi ve bölgemizin kalkınması için önemli bir iş birliğine daha imza attık. Güney Ege Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bu protokol, Bozkurt ve Çivril ilçelerimizde modern ve güçlü sanayi bölgeleri oluşturma vizyonumuza katkı sağlayacak. Denizli'nin sahip olduğu sanayi tecrübesini ve üretim potansiyelini çevre ilçelerimize yayarak, kentimizin sanayi ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yeni OSB'ler sayesinde istihdam imkanları artırmayı, ekonomik çeşitliliğimiz zenginleştirmeyi ve kırsal bölgelerimizde kalkınma hamlesi başlatmayı hedefliyoruz. Bu önemli iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, GEKA'ya destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak"

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, "Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü iş birliğine büyük önem veriyoruz. Denizli Sanayi Odası ile bugün imzaladığımız bu protokolün, bölgemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu proje, istihdam oluşturma, ekonomik çeşitliliği sağlama ve kırsal kalkınmayı destekleme gibi önemli hedeflere ulaşmamız adına önemlidir. Bölgenin kalkınması için değerli projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozkurt, denizli, Ekonomi, Çivril, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Yeni Sanayi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüketici isyandaydı Yumurta için yeni uygulama geliyor Tüketici isyandaydı! Yumurta için yeni uygulama geliyor
Didem Soydan’dan aşk iddialarına net yanıt: ’’Dostlarımla beni sevgili yazmayın’’ Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: ''Dostlarımla beni sevgili yazmayın!''
Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu
Vatandaşın yeni gözdesi Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok
Galatasaray maçı öncesi olay Antrenmana çıkmayacaklar Galatasaray maçı öncesi olay! Antrenmana çıkmayacaklar
Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Hande Erçel Maldivler’den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!
Samandıra’ya giden Ali Koç’un futbolculara ne dediği ortaya çıktı Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı
Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
07:37
Konya’da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem
02:21
Ankara’daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
12:22
Bayern Münih’ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
Bayern Münih'ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
12:20
Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
12:14
Deprem kavgası büyüyor Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’u çıldırtacak sözler
Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler
12:02
Eyüpspor’dan resmi açıklama: İddialar yalan
Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan
11:57
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:51
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
11:49
Eda Erdem voleybolu bırakıyor Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu
Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
11:37
Takımdan ayrılması bekleniyordu Galatasaray’da bomba Muslera gelişmesi
Takımdan ayrılması bekleniyordu! Galatasaray'da bomba Muslera gelişmesi
11:32
Isparta’da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Isparta'da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
11:26
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 10:50:17. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Yeni Sanayi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.